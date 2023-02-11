【土曜の注目新馬】母がＪＢＣレディスクラシック２着のリリノエ、スピードが生きそうな５２キロも有利

◆１１日阪神４Ｒ・ダート１２００メートル
★リリノエ（牝、父ロードカナロア、母アクティビューティ、栗東・野中賢二厩舎）
バゴ産駒の母アクティビューティはＧ１・ＪＢＣレディスクラシック２着で、Ｇ３・クイーン賞勝ち馬。
１月１２日に外厩・フォレストヒルから移動し、栗東坂路、ウッドチップで時計５本。古馬１、２勝クラスと互角に走れるスキル。スピードが生きそうな５２キロ・角田大河騎手騎乗も有利で、好位から直線抜け出しを狙う。
【１月の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】
フェブルウス ◇ ５日中山３Ｒダ１８００（ノーザンファーム天栄）
ヒメナデシコ ◇ ５日中京５Ｒ芝２０００（ヒイラギａｗａｊｉ）
ハードワイヤード ◇ ７日中山３Ｒダ１２００（ミッドウェイＦ）
シルバージュエリー◇ ７日中山５Ｒ芝１６００（ノーザンファーム天栄）
トーホウレーゲン ◇ ７日中京４Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）
オルソビアンコ ◇ ８日中山６Ｒ芝２０００（山元ＴＣ）
タガノシャーンス ◇ ８日中京４Ｒダ１２００（宇治田原優駿ステーブル）
ミッキーツインクル◇ ８日中京６Ｒ芝２０００（ノーザンファームしがらき）
クリニクラウン ◇ ９日中山４Ｒダ１２００（小野瀬Ｆ）
カムランベイ ◇ ９日中山６Ｒダ１８００（ミッドウェイＦ）
アルジーヌ ◇ ９日中京６Ｒ芝１６００（チャンピオンヒルズ）
エントラップメント◇１４日中山４Ｒダ１８００（チャンピオンヒルズ）
ポルカリズム ◇１４日中山５Ｒ芝１６００（ノーザンファームしがらき）
ディクレアブルーム◇１４日中京４Ｒダ１４００（名張ホースランドＰ）
ボールドゾーン ◇１５日中山６Ｒダ１８００（ノーザンファーム天栄）
キスオンザチーク ◇１５日中京３Ｒダ１８００（グリーンウッド）
マスクトディーヴァ◇１５日中京６Ｒ芝２０００（グリーンウッド）
テーオーヴァイナー◇１５日小倉５Ｒ芝１２００（チャンピオンヒルズ）
プリンスノット ◇２１日中山４Ｒダ１２００（ＪＯＪＩ ＳＴＡＢＬＥ）
メイショウフジ ◇２１日中山６Ｒダ１８００（シンボリ牧場）
メイトースイ ◇２１日中京４Ｒダ１８００（宇治田原優駿ステーブル）
ピクシレーション ◇２２日中山６Ｒ芝２０００（山元ＴＣ）
スクルプトーリス ◇２２日中京３Ｒダ１２００（宇治田原優駿ステーブル）
ハートループ ◇２２日中京６Ｒ芝１６００（ノーザンファームしがらき）
ベレザニーニャ ◇２２日小倉５Ｒ芝１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）
ハッピーロンドン ◇２８日東京２Ｒダ１４００（ＫＳトレーニングＣ）
ランプシー ◇２８日東京６Ｒ芝１６００（山元ＴＣ）
モズアカボス ◇２８日中京４Ｒダ１４００（宇治田原優駿ステーブル）
ロードデルレイ ◇２９日東京６Ｒ芝１８００（チャンピオンヒルズ）
エルチェリーナ ◇２９日中京６Ｒ芝２０００（チャンピオンヒルズ）
シンプリーオーサム◇２９日小倉５Ｒ芝１２００（ノルマンディ小野町）
【２月の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】
ラッジオ ◇ ４日東京６Ｒ芝１８００（山元ＴＣ）
スマートサニー ◇ ４日中京４Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）
サンライズフレイム◇ ５日東京３Ｒダ１６００（チャンピオンヒルズ）
ナヴォーナ ◇ ５日東京６Ｒ芝１６００（ノーザンファームしがらき）
タイキバルドル ◇ ５日中京６Ｒ芝１６００（ビクトリーＨＲ名張）
ジオパーククラウン◇ ５日小倉５Ｒ芝２０００（チャンピオンヒルズ）
【２０２２年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】
１ 山元トレーニングセンター ３５勝（３０・７％）
２ ノーザンファーム天栄 ３０勝（２８・７％）
３ ノーザンファームしがらき ２７勝（３０・６％）
４ チャンピオンヒルズ ２６勝（２３・３％）
５ グリーンウッド・トレーニング １６勝（２６・１％）
６ 宇治田原優駿ステーブル １０勝（１３・９％）
７ 吉澤ステーブルＷＥＳＴ ９勝（１７・３％）
８ 大山ヒルズ ９勝（２１・３％）
９ 松風馬事センター ７勝（１４・７％）
１０ ノーザンファーム空港 ７勝（５０・０％）
※競馬サイト「馬トク」からのデータ