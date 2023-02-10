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【共同通信杯】重賞初Ｖを狙うダノンザタイガーは１枠１番　朝日杯ＦＳ３着のレイベリングは７枠９番　枠順発表

スポーツ報知
重賞初制覇を狙うダノンザタイガーは１枠１番から発走する

◆第５７回共同通信杯・Ｇ３（２月１２日、東京競馬場・芝１８００メートル）

　出走馬１２頭の枠順が２月１０日、決定した。

　東京スポーツ杯２歳Ｓ２着以来となる未完の大器、ダノンザタイガー（牡３歳、美浦・国枝栄厩舎、父ハーツクライ）は１枠１番から重賞初制覇を狙う。

　また、朝日杯ＦＳで僅差３着だったレイベリング（牡３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父フランケル）は７枠９番、ホープフルＳ４着のファントムシーフ（牡３歳、栗東・西村真幸厩舎、父ハービンジャー）は６枠８番から初重賞Ｖを目指す。

　決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ダノンザタイガー　　牡３　５６　川田　将雅

（２）コレペティトール　　牡３　５６　松山　弘平

（３）キョウエイブリッサ　牡３　５６　三浦　皇成

（４）シーズンリッチ　　　牡３　５６　吉田　隼人

（５）タッチウッド　　　　牡３　５６　テオ・バシュロ

（６）タスティエーラ　　　牡３　５６　福永　祐一

（７）シルバースペード　　牡３　５６　吉田　豊

（８）ファントムシーフ　　牡３　５６　クリストフ・ルメール

（９）レイベリング　　　　牡３　５６　ミルコ・デムーロ

（１０）シュタールヴィント　牡３　５６　戸崎　圭太

（１１）ウインオーディン　　牡３　５６　横山　和生

（１２）ロードプレイヤー　　牡３　５６　田辺　裕信

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