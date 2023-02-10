【京都記念】帰国初戦のダービー馬ドウデュースは８枠１２番　エフフォーリアは７枠１０番からの発走

◆第１１６回京都記念・Ｇ２（２月１２日、阪神競馬場・芝２２００メートル）
出走馬１３頭の枠順が２月１０日、決定した。昨年のダービー馬ドウデュース（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父ハーツクライ）は８枠１２番からのスタート。昨秋の凱旋門賞（１９着）以来の始動戦となるが、帰国初戦で好発進を決めるか。
２０２１年の年度代表馬エフフォーリア（牡５歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父エピファネイア）は７枠１０番に決まった。昨年は３戦で未勝利に終わったが、美浦で追い切りを行った後に栗東へ入るなど工夫を施し、巻き返しを狙う。
枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）
（１）マテンロウレオ 牡４ ５６ 横山 典弘
（２）ラストドラフト 牡７ ５７ 松岡 正海
（３）ウインマイティー 牝６ ５５ 和田 竜二
（４）アフリカンゴールド セン８ ５８ 国分 恭介
（５）キングオブドラゴン 牡６ ５７ 岩田 望来
（６）ユニコーンライオン 牡７ ５７ 坂井 瑠星
（７）マイネルファンロン 牡８ ５７ 川須 栄彦
（８）プラダリア 牡４ ５７ 池添 謙一
（９）キラーアビリティ 牡４ ５６ バウルジャン・ムルザバエフ
（１０）エフフォーリア 牡５ ５８ 横山 武史
（１１）インプレス 牡４ ５６ 鮫島 克駿
（１２）ドウデュース 牡４ ５８ 武 豊
（１３）スカーフェイス 牡７ ５７ 岩田 康誠