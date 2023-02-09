ケンタッキーダービーなど米国３冠競走に、昨年ホープフルＳ勝ちドゥラエレーデなどＪＲＡから３５頭が予備登録

ＪＲＡは２月９日、米国３冠競走に予備登録した所属馬を発表した。昨年のホープフルＳを勝ったドゥラエレーデ、同じく全日本２歳優駿勝ち馬のデルマソトガケなど３５頭は以下の通り（※すべて３歳牡馬）。

登録があったのはアドバンスファラオ（栗東・森秀行厩舎、父アメリカンファラオ）、エクロジャイト（栗東・安田隆行厩舎、父ヘニーヒューズ）、エコロアレス（栗東・森秀行厩舎、父ユニファイド）、オメガタキシード（栗東・松永幹夫厩舎、父ハービンジャー）、カナオールウェイズ（栗東・藤岡健一厩舎、父ロードカナロア）、カレンアルカンタラ（栗東・新谷功一厩舎、父エスポワールシチー）、キュピドン（栗東・森秀行厩舎、父アメリカンファラオ）、クールミラボー（栗東・寺島良厩舎、父ドレフォン）、ゴッドブルービー（栗東・角田晃一厩舎、父パイロ）、ゴライコウ（栗東・新谷功一厩舎、父ホッコータルマエ）、コンティノアール（栗東・矢作芳人厩舎、父ドレフォン）、サンデーファンデー（栗東・音無秀孝厩舎、父スズカコーズウェイ）、サンライズジーク（栗東・矢作芳人厩舎、父エピファネイア）、ジャスパーワールド（栗東・森秀行厩舎、父ジャスティファイ）、ソラカラノチカラ（栗東・森秀行厩舎、父ジャスティファイ）、ティルドーン（栗東・森秀行厩舎、父モアスピリット）、デルマソトガケ（栗東・音無秀孝厩舎、父マインドユアビスケッツ）、テーオーリカード（栗東・高柳大輔厩舎、父パイロ）、ドゥラエレーデ（栗東・池添学厩舎、父ドゥラメンテ）、ピンクソレイユ（栗東・森秀行厩舎、父アメリカンファラオ）、プラーヴィ（栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）、フリッパー（美浦・戸田博文厩舎、父ドレフォン）、フロムダスク（栗東・森秀行厩舎、父ボルトドーロ）、ペリエール（美浦・黒岩陽一厩舎、父ヘニーヒューズ）、ベンダバリラビア（栗東・寺島良厩舎、父アジアエクスプレス）、マニバドラ（栗東・森秀行厩舎、父スペイツタウン）、メジェド（栗東・佐々木晶三厩舎、父キズナ）、メタマックス（栗東・森秀行厩舎、父イントゥミスチーフ）、モックモック（栗東・寺島良厩舎、父ダノンレジェンド）、モーメントキャッチ（美浦・武井亮厩舎、父モーリス）、ユティタム（栗東・須貝尚介厩舎、父ジャスティファイ）、ラップスター（栗東・森秀行厩舎、父ジャスティファイ）、リチャ（美浦・田中博康厩舎、父バゴ）、ルクスフロンティア（栗東・松永幹夫厩舎、父エピファネイア）、ワインワインレッド（栗東・森秀行厩舎、父ジャスティファイ）

米国３冠はケンタッキーダービー（５月６日、チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）、プリークネスＳ（５月２０日、ピムリコ競馬場・ダート１９００メートル）、ベルモントＳ（６月１０日、ベルモントパーク競馬場・ダート２４００メートル）の３競走。