【大学野球】 日体大が２０２３年度の合格者を発表 興南・生盛亜勇太投手、星稜・マーガード投手ら３７人

首都大学リーグの日体大は９日、２０２３年度入試の合格者３７人を発表した（一般入試を除く）。興南・生盛亜勇太投手、横浜・玉城陽希捕手、星稜・マーガード真偉輝キアン投手ら。合格者は以下の通り（名前の〇は甲子園出場）。
▽投手
〇生盛亜勇太（興南）
〇馬場 拓海（福岡大大濠）
〇川井 泰志（大阪桐蔭）
〇渋谷 翔（仙台育英）
小田部夏行（浦和学院）
〇マーガード真偉輝キアン（星稜）
〇山中 麒翔（クラーク）
幸坂征太郎（徳島商）
西平 晴人（近大付）
堀 慶勝（前橋育英）
山田 大河（霞ケ浦）
畠 幸輝（東邦）
遠藤 稔平（横浜創学館）
田島 善信（星城）
五十嵐良太（日大藤沢）
▽投手・外野手
高橋 賢臣（西条）
石田 偉楓（竹田）
▽捕手
〇永田 七成（智弁和歌山）
〇玉城 陽希（横浜）
〇谷口 翔生（東海大相模）
〇近藤 祐星（高岡商）
▽内野手
〇鈴木 斗偉（山梨学院）
〇角谷 飛雅（星稜）
渡辺 礼（帝京）
稲岡 俊太（明石商）
高根 稜真（札幌国際情報）
阿部 竜也（学法石川）
▽外野手
〇中上 息吹（九州国際大付）
大海 然（佐野日大）
田中 隼人（常総学院）
〇酒井 成真（東海大菅生）
〇藤巻 一洸（日大三）
根岸 慶（仙台育英）
倉田 春也（学法石川）
石山 柚（東海大菅生）
〇吉田 優飛（静岡）
牧野 竜也（桐蔭学園）