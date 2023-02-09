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【大学野球】 日体大が２０２３年度の合格者を発表 興南・生盛亜勇太投手、星稜・マーガード投手ら３７人

スポーツ報知
興南・生盛亜勇太

　首都大学リーグの日体大は９日、２０２３年度入試の合格者３７人を発表した（一般入試を除く）。興南・生盛亜勇太投手、横浜・玉城陽希捕手、星稜・マーガード真偉輝キアン投手ら。合格者は以下の通り（名前の〇は甲子園出場）。

　▽投手

〇生盛亜勇太（興南）

〇馬場　拓海（福岡大大濠）

〇川井　泰志（大阪桐蔭）

〇渋谷　　翔（仙台育英）

　小田部夏行（浦和学院）

〇マーガード真偉輝キアン（星稜）

〇山中　麒翔（クラーク）

　幸坂征太郎（徳島商）

　西平　晴人（近大付）

　堀　　慶勝（前橋育英）

　山田　大河（霞ケ浦）

　畠　　幸輝（東邦）

　遠藤　稔平（横浜創学館）

　田島　善信（星城）

　五十嵐良太（日大藤沢）

　▽投手・外野手

　高橋　賢臣（西条）

　石田　偉楓（竹田）

　▽捕手

〇永田　七成（智弁和歌山）

〇玉城　陽希（横浜）

〇谷口　翔生（東海大相模）

〇近藤　祐星（高岡商）

　▽内野手

〇鈴木　斗偉（山梨学院）

〇角谷　飛雅（星稜）

　渡辺　　礼（帝京）

　稲岡　俊太（明石商）

　高根　稜真（札幌国際情報）

　阿部　竜也（学法石川）

　▽外野手

〇中上　息吹（九州国際大付）

　大海　　然（佐野日大）

　田中　隼人（常総学院）

〇酒井　成真（東海大菅生）

〇藤巻　一洸（日大三）

　根岸　　慶（仙台育英）

　倉田　春也（学法石川）

　石山　　柚（東海大菅生）

〇吉田　優飛（静岡）

　牧野　竜也（桐蔭学園）

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