井上尚弥はＭＶＰ＆ＫＯ賞の２冠　技能賞に寺地拳四朗、殊勲賞には中谷潤人　年間最高試合は村田諒太－ゴロフキン

国内のプロボクシングを統括する日本ボクシングコミッション、ジム会長らで構成される日本プロボクシング協会および、東京運動記者クラブ・ボクシング分科会は８日、都内でプロボクシングの２０２２年度年間表彰選手の選考会を開き、バンタム級で４団体統一世界王座を獲得した井上尚弥（大橋）が５年連続６度目の最優秀選手賞（ＭＶＰ）を獲得した。他の受賞者は以下の通り。

【プロ男子の部】

▽最優秀選手賞 井上尚弥（大橋）＝５年連続６度目

▽技能賞 寺地拳四朗（ＢＭＢ）＝初受賞

▽殊勲賞 中谷潤人（Ｍ・Ｔ）＝２年ぶり２度目

▽努力・敢闘賞 阿部麗也（ＫＧ大和）＝初受賞

▽ＫＯ賞 井上尚弥＝３年連続６度目

▽新鋭賞 武居由樹（大橋））＝初受賞

▽年間最高試合賞（世界戦） ＷＢＡ、ＩＢＦ世界ミドル級王座統一戦（２０２２年４月９日） ゲンナジー・ゴロフキン（カザフスタン）―村田諒太（帝拳）

▽年間最高試合賞（世界戦以外） ＷＢＯアジアパシフィック・ライト級タイトルマッチ（同１１月１日） 吉野修一郎（三迫）―中谷正義（帝拳）

【プロ女子の部】

▽最優秀選手賞 晝田（ひるた）瑞希（三迫）＝初受賞

▽年間最高試合賞 ＷＢＯ女子世界スーパーフライ級王座決定戦（同１２月１日） 晝田瑞希―谷山佳菜子（ワタナベ）

【特別賞】

▽伊藤雅雪(元ＷＢＯ世界スーパーフェザー級王者)

▽小沢瑶生(前ＷＢＯ女子世界スーパーフライ級王者)

▽久保隼(元ＷＢＡ世界スーパーバンタム級王者)

▽宮尾綾香(前ＩＢＦ女子世界アトム級、元ＷＢＡ世界アトム級、元ライトミニマム級王者)

▽矢尾板貞雄(故人、評論家)