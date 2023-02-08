【２０２３ドバイワールドカップデー】昨年の年度代表馬イクイノックスはじめ日本馬１１６頭が予備登録

ＪＲＡは２月８日、「２０２３ドバイワールドカップデー」（３月２５日、アラブ首長国連邦・メイダン競馬場）の諸競走に予備登録した日本調教馬１１６頭を発表した。昨年の年度代表馬イクイノックス（牡４歳、美浦・木村哲也厩舎、父キタサンブラック）は第１希望でドバイ・シーマクラシック・Ｇ１（芝２４１０メートル）に登録。ダービー馬ドウデュース（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父ハーツクライ）は第１希望でドバイ・ターフ・Ｇ１（芝１８００メートル）に登録した。各レースの登録馬は次の通り（複数レース登録馬で希望順位のある馬は第１希望のレースのみ）。
▼ドバイ・ワールドＣ・Ｇ１（ダート２０００メートル）ヴェラアズール、ウシュバテソーロ、カフェファラオ、ジオグリフ、ジュンライトボルト、テーオーケインズ、パンサラッサなど１３頭
▼ドバイ・シーマクラシック（芝２４１０メートル）イクイノックス、ウインマリリン、サンレイポケット、シャフリヤール、デアリングタクト（辞退）、ヒシイグアス、プラダリア、ユーバーレーベン、ワンダフルタウンの９頭
▼ドバイ・ターフ（芝１８００メートル）イズジョーノキセキ、ヴァンドギャルド、エヒト、シュネルマイスター、セリフォス、ダノンザキッド、ダノンベルーガ、ドウデュース、ユニコーンライオンなど１１頭
▼ドバイ・ゴールデンシャヒーン・Ｇ１（ダート１２００メートル）グットディール、ジャスティン、ダンシングプリンス、ラヴケリー、リメイク、リュウノユキナ、レモンポップなど２９頭。
▼アルクオーツスプリント・Ｇ１（芝１２００メートル）キングエルメスなど７頭
▼ＵＡＥダービー・Ｇ２（ダート１９００メートル）ドゥラエレーデなど２８頭
▼ドバイ・ゴールドＣ・Ｇ２（芝３２００メートル）アスクワイルドモア、シルヴァーソニックなど５頭
▼ゴドルフィンマイル・Ｇ２（ダート１６００メートル）ウインカーネリアン、ケンシンコウ、バスラットレオン、ホウオウアマゾン、ラウダシオンなど１９頭