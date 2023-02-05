【日曜の注目新馬】母モズカッチャンのモズマワシゲリ、時計１４本…乗り込み量 豊富

◆５日小倉５Ｒ・芝２０００メートル

★モズマワシゲリ（牡、父グランプリボス、母モズカッチャン、栗東・鮫島一歩厩舎）

母のモズカッチャン（父ハービンジャー）はオークス２着、秋華賞３着、エリザベス女王杯を勝った。父の代表産駒に小倉記念勝ち馬のモズナガレボシ。

１２月７日に外厩・小松ＴＣから移動し、坂路を中心に時計１４本。フットワークも上々で、気性も素直。初戦から戦える態勢は整ってきている。

【１月の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

フェブルウス ◇ ５日中山３Ｒダ１８００（ノーザンファーム天栄）

ヒメナデシコ ◇ ５日中京５Ｒ芝２０００（ヒイラギａｗａｊｉ）

ハードワイヤード ◇ ７日中山３Ｒダ１２００（ミッドウェイＦ）

シルバージュエリー◇ ７日中山５Ｒ芝１６００（ノーザンファーム天栄）

トーホウレーゲン ◇ ７日中京４Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

オルソビアンコ ◇ ８日中山６Ｒ芝２０００（山元ＴＣ）

タガノシャーンス ◇ ８日中京４Ｒダ１２００（宇治田原優駿ステーブル）

ミッキーツインクル◇ ８日中京６Ｒ芝２０００（ノーザンファームしがらき）

クリニクラウン ◇ ９日中山４Ｒダ１２００（小野瀬Ｆ）

カムランベイ ◇ ９日中山６Ｒダ１８００（ミッドウェイＦ）

アルジーヌ ◇ ９日中京６Ｒ芝１６００（チャンピオンヒルズ）

エントラップメント◇１４日中山４Ｒダ１８００（チャンピオンヒルズ）

ポルカリズム ◇１４日中山５Ｒ芝１６００（ノーザンファームしがらき）

ディクレアブルーム◇１４日中京４Ｒダ１４００（名張ホースランドＰ）

ボールドゾーン ◇１５日中山６Ｒダ１８００（ノーザンファーム天栄）

キスオンザチーク ◇１５日中京３Ｒダ１８００（グリーンウッド）

マスクトディーヴァ◇１５日中京６Ｒ芝２０００（グリーンウッド）

テーオーヴァイナー◇１５日小倉５Ｒ芝１２００（チャンピオンヒルズ）

プリンスノット ◇２１日中山４Ｒダ１２００（ＪＯＪＩ ＳＴＡＢＬＥ）

メイショウフジ ◇２１日中山６Ｒダ１８００（シンボリ牧場）

メイトースイ ◇２１日中京４Ｒダ１８００（宇治田原優駿ステーブル）

ピクシレーション ◇２２日中山６Ｒ芝２０００（山元ＴＣ）

スクルプトーリス ◇２２日中京３Ｒダ１２００（宇治田原優駿ステーブル）

ハートループ ◇２２日中京６Ｒ芝１６００（ノーザンファームしがらき）

ベレザニーニャ ◇２２日小倉５Ｒ芝１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

ハッピーロンドン ◇２８日東京２Ｒダ１４００（ＫＳトレーニングＣ）

ランプシー ◇２８日東京６Ｒ芝１６００（山元ＴＣ）

モズアカボス ◇２８日中京４Ｒダ１４００（宇治田原優駿ステーブル）

ロードデルレイ ◇２９日東京６Ｒ芝１８００（チャンピオンヒルズ）

エルチェリーナ ◇２９日中京６Ｒ芝２０００（チャンピオンヒルズ）

シンプリーオーサム◇２９日小倉５Ｒ芝１２００（ノルマンディ小野町）

【２０２２年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】

１ 山元トレーニングセンター ３５勝（３０・７％）

２ ノーザンファーム天栄 ３０勝（２８・７％）

３ ノーザンファームしがらき ２７勝（３０・６％）

４ チャンピオンヒルズ ２６勝（２３・３％）

５ グリーンウッド・トレーニング １６勝（２６・１％）

６ 宇治田原優駿ステーブル １０勝（１３・９％）

７ 吉澤ステーブルＷＥＳＴ ９勝（１７・３％）

８ 大山ヒルズ ９勝（２１・３％）

９ 松風馬事センター ７勝（１４・７％）

１０ ノーザンファーム空港 ７勝（５０・０％）

※競馬サイト「馬トク」からのデータ