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【日曜の注目新馬】ドライスタウトの弟サンライズフレイム、古馬１、２勝クラスと併せても見劣りしない脚力

スポーツ報知
　

◆５日東京３Ｒ・ダート１６００メートル

★サンライズフレイム（牡、父ドレフォン、母マストバイアイテム、栗東・石坂公一厩舎）

　半兄はデビュー３連勝で全日本２歳優駿を制したドライスタウト（牡、父シニスターミニスター）。ダートオープン・コンシリエーレ、皐月賞馬ジオグリフを出した父に替わってもスケール感は変わらずハイレベルだ。

　本馬は１２月１５日に外厩・チャンピオンヒルズから入厩し、ウッドチップ、坂路で時計９本。古馬１、２勝クラスと併せても見劣りなしの脚力を評価。福永騎手を背に初戦Ｖ、その先のブレイクが期待される好素材。

【１月の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

フェブルウス　　　◇　５日中山３Ｒダ１８００（ノーザンファーム天栄）

ヒメナデシコ　　　◇　５日中京５Ｒ芝２０００（ヒイラギａｗａｊｉ）

ハードワイヤード　◇　７日中山３Ｒダ１２００（ミッドウェイＦ）

シルバージュエリー◇　７日中山５Ｒ芝１６００（ノーザンファーム天栄）

トーホウレーゲン　◇　７日中京４Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

オルソビアンコ　　◇　８日中山６Ｒ芝２０００（山元ＴＣ）

タガノシャーンス　◇　８日中京４Ｒダ１２００（宇治田原優駿ステーブル）

ミッキーツインクル◇　８日中京６Ｒ芝２０００（ノーザンファームしがらき）

クリニクラウン　　◇　９日中山４Ｒダ１２００（小野瀬Ｆ）

カムランベイ　　　◇　９日中山６Ｒダ１８００（ミッドウェイＦ）

アルジーヌ　　　　◇　９日中京６Ｒ芝１６００（チャンピオンヒルズ）

エントラップメント◇１４日中山４Ｒダ１８００（チャンピオンヒルズ）

ポルカリズム　　　◇１４日中山５Ｒ芝１６００（ノーザンファームしがらき）

ディクレアブルーム◇１４日中京４Ｒダ１４００（名張ホースランドＰ）

ボールドゾーン　　◇１５日中山６Ｒダ１８００（ノーザンファーム天栄）

キスオンザチーク　◇１５日中京３Ｒダ１８００（グリーンウッド）

マスクトディーヴァ◇１５日中京６Ｒ芝２０００（グリーンウッド）

テーオーヴァイナー◇１５日小倉５Ｒ芝１２００（チャンピオンヒルズ）

プリンスノット　　◇２１日中山４Ｒダ１２００（ＪＯＪＩ　ＳＴＡＢＬＥ）

メイショウフジ　　◇２１日中山６Ｒダ１８００（シンボリ牧場）

メイトースイ　　　◇２１日中京４Ｒダ１８００（宇治田原優駿ステーブル）

ピクシレーション　◇２２日中山６Ｒ芝２０００（山元ＴＣ）

スクルプトーリス　◇２２日中京３Ｒダ１２００（宇治田原優駿ステーブル）

ハートループ　　　◇２２日中京６Ｒ芝１６００（ノーザンファームしがらき）

ベレザニーニャ　　◇２２日小倉５Ｒ芝１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

ハッピーロンドン　◇２８日東京２Ｒダ１４００（ＫＳトレーニングＣ）

ランプシー　　　　◇２８日東京６Ｒ芝１６００（山元ＴＣ）

モズアカボス　　　◇２８日中京４Ｒダ１４００（宇治田原優駿ステーブル）

ロードデルレイ　　◇２９日東京６Ｒ芝１８００（チャンピオンヒルズ）

エルチェリーナ　　◇２９日中京６Ｒ芝２０００（チャンピオンヒルズ）

シンプリーオーサム◇２９日小倉５Ｒ芝１２００（ノルマンディ小野町）

【２０２２年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】

１　　山元トレーニングセンター　　　３５勝（３０・７％）

２　　ノーザンファーム天栄　　　　　３０勝（２８・７％）

３　　ノーザンファームしがらき　　　２７勝（３０・６％）

４　　チャンピオンヒルズ　　　　　　２６勝（２３・３％）

５　　グリーンウッド・トレーニング　１６勝（２６・１％）

６　　宇治田原優駿ステーブル　　　　１０勝（１３・９％）

７　　吉澤ステーブルＷＥＳＴ　　　　　９勝（１７・３％）

８　　大山ヒルズ　　　　　　　　　　　９勝（２１・３％）

９　　松風馬事センター　　　　　　　　７勝（１４・７％）

１０　ノーザンファーム空港　　　　　　７勝（５０・０％）

※競馬サイト「馬トク」からのデータ

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