【土曜の注目新馬】ハナズレジェンドの妹アルファマドンナ、前進気勢旺盛で動き水準以上

◆４日中京４Ｒ・ダート１８００メートル
★アルファマドンナ（牝、父マインドユアビスケッツ、母ムーンライトゼファー、栗東・矢作芳人厩舎）
デピュティミニスター系種牡馬の父は強烈な追い込みで１７、１８年のドバイゴールデンシャヒーンを連覇した。半兄に２０２１年の佐賀記念で３着ハナズレジェンド（父ハーツクライ）がいる。
１月７日にシュウジデイＦから移動し、栗東坂路、ウッドチップで時計５本。前進気勢旺盛で走りは水準以上。９頭立ての大外枠からスムーズに運んで、直線抜け出すシーンを描く。
【１月の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】
フェブルウス ◇ ５日中山３Ｒダ１８００（ノーザンファーム天栄）
ヒメナデシコ ◇ ５日中京５Ｒ芝２０００（ヒイラギａｗａｊｉ）
ハードワイヤード ◇ ７日中山３Ｒダ１２００（ミッドウェイＦ）
シルバージュエリー◇ ７日中山５Ｒ芝１６００（ノーザンファーム天栄）
トーホウレーゲン ◇ ７日中京４Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）
オルソビアンコ ◇ ８日中山６Ｒ芝２０００（山元ＴＣ）
タガノシャーンス ◇ ８日中京４Ｒダ１２００（宇治田原優駿ステーブル）
ミッキーツインクル◇ ８日中京６Ｒ芝２０００（ノーザンファームしがらき）
クリニクラウン ◇ ９日中山４Ｒダ１２００（小野瀬Ｆ）
カムランベイ ◇ ９日中山６Ｒダ１８００（ミッドウェイＦ）
アルジーヌ ◇ ９日中京６Ｒ芝１６００（チャンピオンヒルズ）
エントラップメント◇１４日中山４Ｒダ１８００（チャンピオンヒルズ）
ポルカリズム ◇１４日中山５Ｒ芝１６００（ノーザンファームしがらき）
ディクレアブルーム◇１４日中京４Ｒダ１４００（名張ホースランドＰ）
ボールドゾーン ◇１５日中山６Ｒダ１８００（ノーザンファーム天栄）
キスオンザチーク ◇１５日中京３Ｒダ１８００（グリーンウッド）
マスクトディーヴァ◇１５日中京６Ｒ芝２０００（グリーンウッド）
テーオーヴァイナー◇１５日小倉５Ｒ芝１２００（チャンピオンヒルズ）
プリンスノット ◇２１日中山４Ｒダ１２００（ＪＯＪＩ ＳＴＡＢＬＥ）
メイショウフジ ◇２１日中山６Ｒダ１８００（シンボリ牧場）
メイトースイ ◇２１日中京４Ｒダ１８００（宇治田原優駿ステーブル）
ピクシレーション ◇２２日中山６Ｒ芝２０００（山元ＴＣ）
スクルプトーリス ◇２２日中京３Ｒダ１２００（宇治田原優駿ステーブル）
ハートループ ◇２２日中京６Ｒ芝１６００（ノーザンファームしがらき）
ベレザニーニャ ◇２２日小倉５Ｒ芝１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）
ハッピーロンドン ◇２８日東京２Ｒダ１４００（ＫＳトレーニングＣ）
ランプシー ◇２８日東京６Ｒ芝１６００（山元ＴＣ）
モズアカボス ◇２８日中京４Ｒダ１４００（宇治田原優駿ステーブル）
ロードデルレイ ◇２９日東京６Ｒ芝１８００（チャンピオンヒルズ）
エルチェリーナ ◇２９日中京６Ｒ芝２０００（チャンピオンヒルズ）
シンプリーオーサム◇２９日小倉５Ｒ芝１２００（ノルマンディ小野町）
【２０２２年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】
１ 山元トレーニングセンター ３５勝（３０・７％）
２ ノーザンファーム天栄 ３０勝（２８・７％）
３ ノーザンファームしがらき ２７勝（３０・６％）
４ チャンピオンヒルズ ２６勝（２３・３％）
５ グリーンウッド・トレーニング １６勝（２６・１％）
６ 宇治田原優駿ステーブル １０勝（１３・９％）
７ 吉澤ステーブルＷＥＳＴ ９勝（１７・３％）
８ 大山ヒルズ ９勝（２１・３％）
９ 松風馬事センター ７勝（１４・７％）
１０ ノーザンファーム空港 ７勝（５０・０％）
※競馬サイト「馬トク」からのデータ