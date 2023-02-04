おおさかシネマフェスティバルで「サバカン　ＳＡＢＡＫＡＮ」が作品賞など４冠！

今春で４７年目を迎える「おおさかシネマフェスティバル２０２３」（３月５日表彰式）の受賞結果が３日、発表された。日本映画の部で「サバカン ＳＡＢＡＫＡＮ」が、作品賞・助演女優賞・新人男優賞・音楽賞の４冠を獲得した。今映画祭最大のイベント「２０２２年度ベストテンおよび個人賞」は、関西の映画ファンによる投票をもとに、２０２２年に関西で公開された映画を対象に選考会で決定した。

受賞結果は以下の通り。

【２０２２年度・個人賞】

◆日本映画

▽主演男優賞＝村上淳「夕方のおともだち」

▽主演女優賞＝吉岡里帆「ハケンアニメ！」

▽助演男優賞＝桐谷健太「ラーゲリより愛を込めて」

▽助演女優賞＝尾野真千子「サバカン ＳＡＢＡＫＡＮ」

▽新人男優賞＝番家一路、原田琥之佑「サバカン ＳＡＢＡＫＡＮ」

▽新人女優賞＝嵐莉菜「マイスモールランド」

▽監督賞＝高橋伴明「夜明けまでバス停で」

▽脚本賞＝梶原阿貴「夜明けまでバス停で」

▽撮影賞＝斉藤幸一「とんび」

▽音楽賞＝大島ミチル「サバカン ＳＡＢＡＫＡＮ」

▽新人監督賞＝川和田恵真「マイスモールランド」、山崎樹一郎「やまぶき」

▽ワイルドバンチ賞＝「Ｉ ＡＭ ＪＡＭ ピザの惑星危機一髪！」（監督・辻凪子、活動弁士・大森くみこ）

◆外国映画

▽監督賞＝マイク・ミルズ「カモン カモン」

▽主演男優賞＝トム・クルーズ「トップガン マーヴェリック」

▽主演女優賞＝エミリア・ジョーンズ「Ｃｏｄａ コーダ あいのうた」

▽助演男優賞＝トム・ハンクス「エルヴィス」

▽助演女優賞＝ケイト・ブランシェット「ナイトメア・アリー」

【２０２２年度・ベストテン】

▽作品賞（日本映画）「サバカン ＳＡＢＡＫＡＮ」

▽作品賞（外国映画）「Ｃｏｄａ コーダ あいのうた」