【東京新聞杯】秋華賞２着のナミュールは８枠１５番　昨年のサマーマイル王者ウインカーネリアンは１枠２番

◆第７３回東京新聞杯・Ｇ３（２月５日、東京競馬場・芝１６００メートル）

第７３回東京新聞杯の枠順が２月３日、確定した。昨年のオークスで３着、秋華賞で２着に好走した実力派のナミュール（牝４歳、栗東・高野友和厩舎、父ハービンジャー）は、８枠１５番に決定した。

昨年の関屋記念で重賞初制覇を飾ってサマーマイル王者に輝き、前走のマイルＣＳ１２着から巻き返しを狙うウインカーネリアン（牡６歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）は、１枠２番に決まった。

決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）プリンスリターン 牡６ ５７ 横山 和生

（２）ウインカーネリアン 牡６ ５８ 三浦 皇成

（３）ジャスティンカフェ 牡５ ５７ 福永 祐一

（４）ピンハイ 牝４ ５５ 坂井 瑠星

（５）インダストリア 牡４ ５７ 戸崎 圭太

（６）マテンロウオリオン 牡４ ５７ 横山 典弘

（７）タイムトゥヘヴン 牡５ ５８ 大野 拓弥

（８）ファルコニア 牡６ ５８ 吉田 隼人

（９）ショウナンマグマ 牡４ ５７ ミルコ・デムーロ

（１０）ピースワンパラディ 牡７ ５７ 菅原 明良

（１１）カイザーミノル 牡７ ５７ 藤岡 康太

（１２）シュリ 牡７ ５７ 津村 明秀

（１３）サクラトゥジュール 牡６ ５７ 田辺 裕信

（１４）エアロロノア 牡６ ５７ 武 豊

（１５）ナミュール 牝４ ５６ 横山 武史

（１６）プレサージュリフト 牝４ ５５ クリストフ・ルメール