関西六大学野球連盟が各チームの今春入部予定者を発表

関西六大学野球連盟は１日、各大学の令和５年度１回生入部予定者を以下の通り発表した（◎は甲子園出場経験者）。
◆大商大
【投手】
・大塚和真（市尼崎）
・鶴川内陽（高田商）
・中谷悠太（広陵）
・樋上爽太（崇徳）
・広田龍星（◎佐久長聖）
・古川温生（◎金光大阪）
・星野世那（◎近江）
・向井駿貴（◎新田）
・松林幸紀（◎広陵）
・矢野勢也（◎明徳義塾）
・吉川雅崇（小倉）
【捕手】
・亀田太陽（大商大高）
・鮫島雅希（大商大高）
【内野手】
・石崎裕真（福井工大福井）
・今村澪朋（盛岡大付）
・内田桔平（東洋大姫路）
・内間 究（八重山農林）
・中陣六斗（◎智弁学園）
・末井 晴（松山聖陵）
・渡辺大空（中京）
【外野手】
・春山陽登（◎敦賀気比）
・松尾優仁（◎神戸国際大付）
・松山拓馬（東海大相模）
・山口滉起（◎智弁和歌山）
・山本琢人（東海大山形）
【マネジャー】
・大槻悠翔（大商大高）
・小野田龍生（至学館）
・杉田綾花（広陵）
・山下 葵（倉吉東）
【アナライザー】
・中島應我（大商大堺）
◆大経大
【投手】
・谷口天誠（福知山成美）
・常深颯大（明石商）
・中村太人（◎広島新庄）
・石川皓哉（神港学園）
・引地健三（倉敷商）
・渡辺稜真（天理）
・長福功太郎（摂津）
・植田彩斗（久米田）
【捕手】
・山本隼大（倉敷商）
・高橋瑛太（崇徳）
・荻野敬幸（Ｎ高）
【内野手】
・上田一心（明石商）
・江本晋佑（福知山成美）
・坂尻翔聖（◎智弁和歌山）
・福本拓海（京都成章）
・梅木悠吾（奈良北）
・茂原大真（鳥羽）
・山縣隆太（倉敷商）
・河野和輝（岸和田産）
・岡本十哉（観音寺一）
・田中丈翔（浪速）
【外野手】
・大西悠斗（◎社）
・中川友貴（智弁学園）
・朝子 颯（高知商）
・中村蒼介（浪速）
・岡久魁里（◎市和歌山）
◆龍谷大
【投手】
・田中大希（日南学園）
・辻 嵐史（岡山学芸館）
・藤本颯太（小野）
【捕手】
・斎藤健介（浜松開誠館）
・佐藤希興（津名）
・須崎皓介（加古川北）
【内野手】
・中瀬 樹（◎近江）
・上野楓真（◎京都国際）
・福沢雄太（◎福岡大大濠）
・植松幹太（◎広島商）
・加藤楓太（東邦）
・市橋昂士（◎愛工大名電）
【外野手】
≫平山大介（徳島商）
◆京産大
【投手】
・野原元気（塔南）
・清水風雅（奈良朱雀）
・田中琉磨（奈良北）
・北川和寿（北嵯峨）
【捕手】
・道辻咲人（鵬学園）
【内野手】
・木村元（報徳学園）
・杉本希成（津田学園）
・坂東泰樹（奈良大付）
・松原慶太（市尼崎）
【外野手】
・千葉航大（綾羽）
・浅野恵介（岐阜一）
◆神院大
【投手】
・鳫野陸人（智弁学園）
・清家 瑛（松山商）
・芝 颯悟（神戸弘陵）
・小林大雅（神院大付）
・久下真央（神院大付）
【捕手】
≫樋原隆希（明徳義塾）
・岡崎恒河（滝川二）
【内野手】
・河村僚也（◎明徳義塾）
・小原海月（◎北海）
・白川輝星（◎長崎日大）
・中谷槙吾（◎小松大谷）
・本田倫太郎（◎高松商）
・浜中悠希（神戸弘陵）
・滝野晄喜（上宮）
・寺田昌史（神院大付）
・倉谷歩輝（英明）
・柳原大輝（北海道栄）
・別所快治（須磨翔風）
【外野手】
・川元ひなた（◎近江）
・北野優輝（◎智弁学園）
【マネージャー】
・福島悠生（立正大淞南）
・山本菜月（明石西）
◆大院大
【投手】
・井上 亮（◎鹿児島実）
・大石朔也（池田）
・神垣幸太郎（育英）
・北上泰地（履正社）
・清田大介（履正社）
・高橋蓮至（◎東洋大姫路）
・田野諒太朗（大阪学院）
・中村皓輝（星稜）
・松原颯大（村野工）
【捕手】
・吾田圭太（高知中央）
・木谷翔太（北陸学院）
・玉井響稀（石見智翠館）
・難波和希（◎倉敷工）
・西村友登（松本国際）
・森 桜花（東海大山形）
・吉川 遼（明徳義塾）
・和田伊織（高知工）
【内野手】
・今関 蓮（和気閑谷）
・岡部亘希（延岡学園）
・岡村颯樹（◎敦賀気比）
・尾﨑拓海（興国）
・小田原介晟（開星）
・金平幹都（北陸学院）
・河合 臣（長崎総合科学大付）
・川西隆斗（箕島）
・清川元気（大阪学院）
・久原慶人（川西明峰）
・越川栄人（◎敦賀気比）
・高野佑成（◎和歌山東）
・谷元海聖（敦賀気比）
・徳本 悠（小松）
・永島天翔（明豊）
・日野竣介（松山商）
・日野裕一郎（松山商）
・古川青空（明徳義塾）
・正岡稔一朗（和歌山工）
・吉田陽大（石見智翠館）
【外野手】
・青木颯音（香川西）
・石原幹太（◎敦賀気比）
・稲垣陽空（八戸学院光星）
・河合陽一（◎敦賀気比）
・広沢正帆（松山聖陵）
・萬代智也（北照）
・三島翔斗（報徳学園）
・森本健太郎（履正社）
・安井大翔（◎明徳義塾）
【学生コーチ】
・岸本央翔（大商大高）