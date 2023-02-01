注 目
報知SNS ウルトラマンシリーズ誕生秘話 「馬トク」に地方競馬追加
お知らせ
TwitterfacebookInstagramYouTube
ホーム 会員限定 巨人 芸能 野球 サッカー ゴルフ スポーツ 箱根駅伝 大相撲 競馬 格闘技 社会 地域版 ボート競輪オート 釣り 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

関西六大学野球連盟が各チームの今春入部予定者を発表

スポーツ報知

　関西六大学野球連盟は１日、各大学の令和５年度１回生入部予定者を以下の通り発表した（◎は甲子園出場経験者）。

◆大商大

【投手】

・大塚和真（市尼崎）

・鶴川内陽（高田商）

・中谷悠太（広陵）

・樋上爽太（崇徳）

・広田龍星（◎佐久長聖）

・古川温生（◎金光大阪）

・星野世那（◎近江）

・向井駿貴（◎新田）

・松林幸紀（◎広陵）

・矢野勢也（◎明徳義塾）

・吉川雅崇（小倉）

【捕手】

・亀田太陽（大商大高）

・鮫島雅希（大商大高）

【内野手】

・石崎裕真（福井工大福井）

・今村澪朋（盛岡大付）

・内田桔平（東洋大姫路）

・内間　究（八重山農林）

・中陣六斗（◎智弁学園）

・末井　晴（松山聖陵）

・渡辺大空（中京）

【外野手】

・春山陽登（◎敦賀気比）

・松尾優仁（◎神戸国際大付）

・松山拓馬（東海大相模）

・山口滉起（◎智弁和歌山）

・山本琢人（東海大山形）

【マネジャー】

・大槻悠翔（大商大高）

・小野田龍生（至学館）

・杉田綾花（広陵）

・山下　葵（倉吉東）

【アナライザー】

・中島應我（大商大堺）

◆大経大

【投手】

・谷口天誠（福知山成美）

・常深颯大（明石商）

・中村太人（◎広島新庄）

・石川皓哉（神港学園）

・引地健三（倉敷商）

・渡辺稜真（天理）

・長福功太郎（摂津）

・植田彩斗（久米田）

【捕手】

・山本隼大（倉敷商）

・高橋瑛太（崇徳）

・荻野敬幸（Ｎ高）

【内野手】

・上田一心（明石商）

・江本晋佑（福知山成美）

・坂尻翔聖（◎智弁和歌山）

・福本拓海（京都成章）

・梅木悠吾（奈良北）

・茂原大真（鳥羽）

・山縣隆太（倉敷商）

・河野和輝（岸和田産）

・岡本十哉（観音寺一）

・田中丈翔（浪速）

【外野手】

・大西悠斗（◎社）

・中川友貴（智弁学園）

・朝子　颯（高知商）

・中村蒼介（浪速）

・岡久魁里（◎市和歌山）

◆龍谷大

【投手】

・田中大希（日南学園）

・辻　嵐史（岡山学芸館）

・藤本颯太（小野）

【捕手】

・斎藤健介（浜松開誠館）

・佐藤希興（津名）

・須崎皓介（加古川北）

【内野手】

・中瀬　樹（◎近江）

・上野楓真（◎京都国際）

・福沢雄太（◎福岡大大濠）

・植松幹太（◎広島商）

・加藤楓太（東邦）

・市橋昂士（◎愛工大名電）

【外野手】

≫平山大介（徳島商）

◆京産大

【投手】

・野原元気（塔南）

・清水風雅（奈良朱雀）

・田中琉磨（奈良北）

・北川和寿（北嵯峨）

【捕手】

・道辻咲人（鵬学園）

【内野手】

・木村元（報徳学園）

・杉本希成（津田学園）

・坂東泰樹（奈良大付）

・松原慶太（市尼崎）

【外野手】

・千葉航大（綾羽）

・浅野恵介（岐阜一）

◆神院大

【投手】

・鳫野陸人（智弁学園）

・清家　瑛（松山商）

・芝　颯悟（神戸弘陵）

・小林大雅（神院大付）

・久下真央（神院大付）

【捕手】

≫樋原隆希（明徳義塾）

・岡崎恒河（滝川二）

【内野手】

・河村僚也（◎明徳義塾）

・小原海月（◎北海）

・白川輝星（◎長崎日大）

・中谷槙吾（◎小松大谷）

・本田倫太郎（◎高松商）

・浜中悠希（神戸弘陵）

・滝野晄喜（上宮）

・寺田昌史（神院大付）

・倉谷歩輝（英明）

・柳原大輝（北海道栄）

・別所快治（須磨翔風）

【外野手】

・川元ひなた（◎近江）

・北野優輝（◎智弁学園）

【マネージャー】

・福島悠生（立正大淞南）

・山本菜月（明石西）

◆大院大

【投手】

・井上　亮（◎鹿児島実）

・大石朔也（池田）

・神垣幸太郎（育英）

・北上泰地（履正社）

・清田大介（履正社）

・高橋蓮至（◎東洋大姫路）

・田野諒太朗（大阪学院）

・中村皓輝（星稜）

・松原颯大（村野工）

【捕手】

・吾田圭太（高知中央）

・木谷翔太（北陸学院）

・玉井響稀（石見智翠館）

・難波和希（◎倉敷工）

・西村友登（松本国際）

・森　桜花（東海大山形）

・吉川　遼（明徳義塾）

・和田伊織（高知工）

【内野手】

・今関　蓮（和気閑谷）

・岡部亘希（延岡学園）

・岡村颯樹（◎敦賀気比）

・尾﨑拓海（興国）

・小田原介晟（開星）

・金平幹都（北陸学院）

・河合　臣（長崎総合科学大付）

・川西隆斗（箕島）

・清川元気（大阪学院）

・久原慶人（川西明峰）

・越川栄人（◎敦賀気比）

・高野佑成（◎和歌山東）

・谷元海聖（敦賀気比）

・徳本　悠（小松）

・永島天翔（明豊）

・日野竣介（松山商）

・日野裕一郎（松山商）

・古川青空（明徳義塾）

・正岡稔一朗（和歌山工）

・吉田陽大（石見智翠館）

【外野手】

・青木颯音（香川西）

・石原幹太（◎敦賀気比）

・稲垣陽空（八戸学院光星）

・河合陽一（◎敦賀気比）

・広沢正帆（松山聖陵）

・萬代智也（北照）

・三島翔斗（報徳学園）

・森本健太郎（履正社）

・安井大翔（◎明徳義塾）

【学生コーチ】

・岸本央翔（大商大高）

続きを読む

プロ野球特集

プロ野球２軍特集

ＭＬＢ特集

高校野球特集

準硬式野球特集

野球

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

注目トピック

コラムでＨｏ！

一覧へ

インフォメーション

個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請 報知新聞150周年
×