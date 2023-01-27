【西武】春季キャンプのメンバー振り分け発表　栗山巧　中村剛也はＢ班スタート

西武は２７日、春季キャンプ（２月６日～２３日）のメンバーを発表した。Ａ班（１軍）の宮崎・南郷キャンプにはドラフト１位・蛭間拓哉外野手（早大）、同４位の青山美夏人投手（亜大）、同６位の児玉亮涼内野手（大阪ガス）の新人３人がメンバー入り。中熊大智捕手、川野涼多内野手、西川愛也外野手、阪神から移籍した陽川尚将内野手もＡ班スタートとなった。栗山巧外野手、中村剛也内野手、増田達至投手、金子侑司外野手はＢ班（２軍）の高知・春野キャンプからスタートする。

【Ａ班】

▽投手 渡辺、高橋、宮川、隅田、松本、佐藤隼、浜屋、平井、森脇、青山、ボー、与座、本田、張奕、今井、ティノコ、大曲、平良、水上、エンス

▽捕手 古賀、柘植、中熊

▽内野手 児玉、山川、山野辺、外崎、源田、渡部、マキノン、山村、呉、陽川、川野

▽外野手

蛭間、ペイトン、若林、鈴木、西川、高木

【Ｂ班】

▽投手 増田、公文、佐々木、山田、田村、井上、羽田、黒田、赤上、斉藤大、粟津、伊藤、上間、ヘレラ、出井、三浦、豆田、菅井

▽捕手 岡田、野田、斉藤藤誠、牧野、是沢、古市 ▽内野手 平沼、ブランドン、中山、佐藤龍、中村、滝沢、長谷川、野村

▽外野手 栗山、金子、古川、愛斗、仲三河、岸、川越、コドラド、モンテル、ジョセフ