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【根岸Ｓ】昨年の覇者テイエムサウスダンは４枠８番　蛯名正義調教師の重賞初制覇かかる　

スポーツ報知
テイエムサウスダン（鞍上は蛯名正義調教師）

◆第３７回根岸Ｓ・Ｇ３（１月２９日、東京競馬場・ダート１４００メートル、１着馬にフェブラリーＳの優先出走権）

　２０２３年の東京競馬場での最初の重賞の出走馬１６頭の枠順が１月２７日に決まった。

　昨年の覇者で、蛯名正義調教師の下へ転厩後、初の重賞制覇を狙うテイエムサウスダン（牡６歳、父サウスヴィグラス）は４枠８番から連覇を狙う。また、東京のダート１４００メートルで４戦無敗の外国産馬、レモンポップ（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父レモンドロップキッド）は７枠１３番から重賞Ｖを目指す。なお、決定した枠順は次の通り。（馬番、馬名、性齢、騎手、斤量の順）

　◇根岸Ｓ・Ｇ３（東京・ダート１４００メートル、１月２９日１５時４５分発走予定）　

（１）オーロラテソーロ　　　牡６　原　優介　５７　

（２）ヘリオス　　　　　　　セン７　武　豊　５７　

（３）ホウオウアマゾン　　　牡５　坂井　瑠星　５７　

（４）セキフウ　　　　　　　牡４　ミルコ・デムーロ　５６　

（５）アドマイヤルプス　　　セン６　内田　博幸　５７　

（６）ギルデッドミラー　　　牝６　三浦　皇成　５５　

（７）レディバグ　　　　　　牝５　酒井　学　５５　

（８）テイエムサウスダン　　牡６　クリストフ・ルメール　５７　

（９）ベルダーイメル　　　　牡６　柴田　善臣　５７　

（１０）タガノビューティー　牡６　石橋　脩　５７　

（１１）ジャスパープリンス　牡８　田中　勝春　５７　

（１２）デンコウリジエール　牡６　秋山　真一郎　５７　

（１３）レモンポップ　　　　牡５　戸崎　圭太　５７

（１４）バトルクライ　　　　牡４　川田　将雅　５６　

（１５）エアアルマス　　　　牡８　横山　武史　５７　

（１６）ケンシンコウ　　　　牡６　田辺　裕信　５７　

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