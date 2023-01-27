【根岸Ｓ】昨年の覇者テイエムサウスダンは４枠８番　蛯名正義調教師の重賞初制覇かかる　

◆第３７回根岸Ｓ・Ｇ３（１月２９日、東京競馬場・ダート１４００メートル、１着馬にフェブラリーＳの優先出走権）
２０２３年の東京競馬場での最初の重賞の出走馬１６頭の枠順が１月２７日に決まった。
昨年の覇者で、蛯名正義調教師の下へ転厩後、初の重賞制覇を狙うテイエムサウスダン（牡６歳、父サウスヴィグラス）は４枠８番から連覇を狙う。また、東京のダート１４００メートルで４戦無敗の外国産馬、レモンポップ（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父レモンドロップキッド）は７枠１３番から重賞Ｖを目指す。なお、決定した枠順は次の通り。（馬番、馬名、性齢、騎手、斤量の順）
◇根岸Ｓ・Ｇ３（東京・ダート１４００メートル、１月２９日１５時４５分発走予定）
（１）オーロラテソーロ 牡６ 原 優介 ５７
（２）ヘリオス セン７ 武 豊 ５７
（３）ホウオウアマゾン 牡５ 坂井 瑠星 ５７
（４）セキフウ 牡４ ミルコ・デムーロ ５６
（５）アドマイヤルプス セン６ 内田 博幸 ５７
（６）ギルデッドミラー 牝６ 三浦 皇成 ５５
（７）レディバグ 牝５ 酒井 学 ５５
（８）テイエムサウスダン 牡６ クリストフ・ルメール ５７
（９）ベルダーイメル 牡６ 柴田 善臣 ５７
（１０）タガノビューティー 牡６ 石橋 脩 ５７
（１１）ジャスパープリンス 牡８ 田中 勝春 ５７
（１２）デンコウリジエール 牡６ 秋山 真一郎 ５７
（１３）レモンポップ 牡５ 戸崎 圭太 ５７
（１４）バトルクライ 牡４ 川田 将雅 ５６
（１５）エアアルマス 牡８ 横山 武史 ５７
（１６）ケンシンコウ 牡６ 田辺 裕信 ５７