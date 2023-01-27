【シルクロードＳ】今村聖奈騎手と重賞２勝目を狙うテイエムスパーダは６枠１１番　枠順決定

◆第２８回シルクロードＳ・Ｇ３（１月２９日、中京・芝１２００メートル）
出走馬１５頭の枠順が１月２７日、決定した。今村聖奈騎手＝栗東・寺島良厩舎＝とコンビを組むテイエムスパーダ（牝４歳、栗東・五十嵐忠男厩舎、父レッドスパーダ）は６枠１１番。昨年７月のＣＢＣ賞をＪＲＡレコードで制したスピードを生かし、重賞２勝目を目指す。スプリンターズＳ２着のウインマーベル（牡４歳、美浦・深山雅史厩舎、父アイルハヴアナザー）は８枠１４番。４連勝の勢いで重賞初挑戦Ｖに挑むマッドクール（牡４歳、栗東・池添学厩舎、父ダークエンジェル）は５枠８番、スプリント重賞３勝目を目指すナムラクレア（牝４歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）は２枠２番からスタートする。決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）
（１）シャインガーネット 牝６ ５５ 岩田 望来
（２）ナムラクレア 牝４ ５６・５ 浜中 俊
（３）グルーヴィット 牡７ ５８・５ 岩田 康誠
（４）エイティーンガール 牝７ ５６ 横山 典弘
（５）シゲルピンクルビー 牝５ ５５ 和田 竜二
（６）レイハリア 牝５ ５５ 古川 吉洋
（７）マリアズハート 牝７ ５５・５ 吉田 隼人
（８）マッドクール 牡４ ５６ 藤岡 康太
（９）ファストフォース 牡７ ５７・５ 団野 大成
（１０）ショウナンバニラ 牝７ ５３ 角田 大河
（１１）テイエムスパーダ 牝４ ５５ 今村 聖奈
（１２）カイザーメランジェ 牡８ ５５ 荻野 極
（１３）キルロード セン８ ５８ 福永 祐一
（１４）ウインマーベル 牡４ ５９ 松山 弘平
（１５）トウシンマカオ 牡４ ５８・５ 鮫島 克駿