【ＤｅＮＡ】新人は松尾汐恩、吉野光樹、林琢真、橋本達弥が１軍スタートキャンプ振り分け発表

ＤｅＮＡは２４日、２月１日からの春季キャンプのメンバー振り分けを発表した。

Ａ班（１軍）は沖縄・宜野湾市の「アトムホームスタジアム宜野湾」で、Ｂ班（２軍）は鹿児島・奄美市内の「名瀬運動公園市民球場」で行われる。

新人選手はドラフト１位・松尾汐恩捕手（１８）＝大阪桐蔭＝、同２位・吉野光樹投手（２４）＝トヨタ自動車＝、同３位・林琢真内野手（２２）＝駒大＝、同５位・橋本達弥投手（２２）＝慶大＝が１軍メンバーに入った。

他に現役ドラフトで加入した笠原祥太郎投手、トレードで加入した京田陽太内野手、新外国人のＪ・Ｂ・ウェンデルケン投手、Ｔ・アンバギー外野手や、２１年ドラフト１位の小園健太投手、阪口皓亮投手が１軍スタートとなった。

ＷＢＣに専念する今永昇太投手、手術からの復帰を目指す三嶋一輝投手、大和内野手、宮崎敏郎内野手は２軍・奄美でキャンプインする。

Ａ班（１軍）は２月１日～２６日まで沖縄・宜野湾市の「アトムホームスタジアム宜野湾」で実施する。休日は２月６、１０、１４、２０、２４日。

Ｂ班（２軍）は鹿児島・奄美市内の「名瀬運動公園市民球場」で２月１日～２５日まで行われる。休日は２月５、９、１４、１８、２２日。２軍はこれまで沖縄・嘉手納で行われていたが、嘉手納球場の立替工事（２０２５年１月完成予定）のため場所を鹿児島県奄美市に移して行われる。

【Ａ班：宜野湾キャンプ】

〈投手〉東克樹、阪口皓亮、伊勢大夢 、石田健大、大貫晋一、小園健太、山﨑康晃、坂本裕哉、入江大生、吉野光樹（新入団）、濱口遥大、上茶谷大河、三浦銀二、橋本達弥（新入団）、Ｒ．ガゼルマン、笠原祥太郎（新入団）、京山将弥、平良拳太郎、Ｅ．エスコバー、森原康平、宮城滝太、石川達也、Ｊ．Ｂ．ウェンデルケン

〈捕手〉松尾汐恩（新入団）、戸柱恭孝、伊藤光、山本祐大

〈内野手〉林琢真（新入団）、牧秀悟、森敬斗、柴田竜拓、田中俊太、知野直人、京田陽太（新入団）Ｎ．ソト

〈外野手〉大田泰示、桑原将志、Ｔ．オースティン、佐野恵太、神里和毅、楠本泰史、蝦名達夫、関根大気、勝又温史、Ｔ．アンバギー（新入団）

【Ｂ班：奄美キャンプ】

〈投手〉徳山壮磨、三嶋一輝、今永昇太、平田真吾、森下瑠大（新入団）、深沢鳳介、田中健二朗、池谷蒼大、高田琢登、中川虎大、宮國椋丞、松本隆之介、櫻井周斗、草野陽斗（新入団）、加藤大、渡辺明貴（新入団）、Ｈ．マルセリーノ、今野瑠斗（新入団）、Ｙ．ディアス、スターリン

〈捕手〉益子京右、東妻純平、東出直也、上甲凌大（新入団）

〈内野手〉大和、藤田一也、粟飯原龍之介、小深田大地、宮﨑敏郎、蓮（鈴木 蓮）（新入団）、西巻賢二（新入団）

〈外野手〉梶原昂希、村川凪、大橋武尊