【巨人】キャンプ振り分け発表　３７選手が１軍スタート、２軍に中川皓太、浅野翔吾、梶谷隆幸ら

巨人は２０日、都内でスタッフミーティングを行い、２月の春季キャンプの振り分けを行った。新戦力では新外国人選手、ベテランの松田、長野に加え、ドラフト２位の萩尾、同４位の門脇、同５位の船迫、楽天から現役ドラフトで移籍したオコエが１軍スタート。４７人いる育成選手では俊足が武器の鈴木が唯一の１軍入りを果たした。ドラフト１位の浅野や、故障による育成選手契約からの完全復活を目指す中川、梶谷は２軍に入った。

発表されたメンバーは以下の通り。（背番号・名前）

＜１軍＞

【投手＝１７人】１５大勢、１８菅野智之、１９山﨑伊織、２０戸郷翔征、２６今村信貴、２８山田龍聖、２９グリフィン、３０鍵谷陽平、３１赤星優志、３３ビーディ、５３高梨雄平、５８船迫大雅、６５メンデス、９１堀田賢慎、９６菊地大稀、９７井上温大、９９ロペス

【捕手＝３人】２２小林誠司、２４大城卓三、２７岸田行倫

【内野手＝１０人】００湯浅大、２吉川尚輝、５中島宏之、６坂本勇人、１０中田翔、２３松田宣浩、２５岡本和真、３５門脇誠、５５秋広優人、６１増田陸

【外野手＝７人】７長野久義、８丸佳浩、１２萩尾匡也、４２ブリンソン、４４ウォーカー、５０オコエ瑠偉、００３鈴木大和

＜２軍＞

【投手＝１９人】４５畠世周、４６鍬原拓也、４８田中千晴、５４直江大輔、５６石田隼都、６４大江竜聖、６８代木大和、０１４京本眞、０１５川嵜陽仁、０１８木下幹也、０２０戸田懐生、０２１松井颯、０４０谷岡竜平、０４１中川皓太、０５３三上朋也、０５７高木京介、０５８山本一輝、０６２横川凱、０９５堀岡隼人

【捕手＝３人】６７山瀬慎之助、９４喜多隆介、０２２亀田啓太

【内野手＝７人】０増田大輝、３２廣岡大志、３７若林晃弘、４０中山礼都、５２北村拓己、６０菊田拡和、６６香月一也

【外野手＝６人】３６石川慎吾、３８岡田悠希、４３重信慎之介、５１浅野翔吾、５９松原聖弥、００５梶谷隆幸

＜３軍＞

【投手＝１２】０１１笠島尚樹、０１６高田竜星、０１７奈良木陸、０２３田村朋輝、０２６吉村優聖歩、０２８富田龍、０３０山﨑友輔、０３３太田龍、０３４森本哲星、０４７鴨打瑛二、０５１阿部剣友、０５９田中豊樹

【捕手＝３人】００６坂本勇人、０１０大津綾也、０２４前田研輝

【内野手＝６人】００１加藤廉、００２中田歩夢、００７デラクルーズ、００８相澤白虎、０２５岡本大翔、０２７北村流音

【外野手＝５人】００９笹原操希、０１３ティマ、０３１三塚琉生、０４４大城元、０５５保科広一

＜立ち上げ班（２軍）＞

【投手＝４人】０１２高橋優貴、０１９平内龍太、０５６伊藤優輔、０６３花田侑樹

【捕手＝１人】０６９萩原哲

【外野手＝１人】０３９立岡宗一郎