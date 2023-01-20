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【サウジカップデー】２０年３冠牝馬のデアリングタクトがネオムターフＣへの招待を受諾　

スポーツ報知
サウジアラビア遠征が決まったデアリングタクト

　サウジカップデー（２月２５日、キングアブドゥルアジーズ競馬場）の諸競走に、日本調教馬１２頭が招待を受諾したことが１月２０日、分かった。新たに、デアリングタクト（牝６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）がネオムターフＣ・Ｇ３（芝２１００メートル）に選出され、招待を受諾した。２０年の３冠牝馬の今季初戦は２０２１年４月の香港・クイーンエリザベス２世Ｃ（３着）以来の海外遠征で迎えることとなった。

　なお、現段階での招待を受諾した日本調教馬は１２頭。ネオムターフＣのイズジョーノキセキ、ヴァンドギャルドは選出されたが、受諾表明はしていない。また、サウジＣのテーオーケインズ、レッドシーターフハンデキャップ（芝３０００メートル）のテーオーロイヤル、リヤドダートスプリントのホウオウアマゾン、１３５１ターフスプリントのグレナディアガーズは辞退する。なお、受諾を表明している日本調教馬は次の通り。

◆サウジＣ（ダート１８００メートル）

　ジュンライトボルト（牡６歳、栗東・友道康夫厩舎、父キングカメハメハ）

　ジオグリフ（牡４歳、美浦・木村哲也厩舎、父ドレフォン）

　パンサラッサ（牡６歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ロードカナロア）

◆リヤドダートスプリント（ダート１２００メートル）

　ダンシングプリンス（牡６歳、美浦・宮田敬介厩舎、父パドトロワ）

　リメイク（牡４歳、栗東・新谷功一厩舎、父ラニ）

　リュウノユキナ（牡８歳、美浦・小野次郎厩舎、父ヴァーミリアン）

　レッドルゼル（牡７歳、栗東・安田隆行厩舎、父ロードカナロア）

◆１３５１ターフスプリント（芝１３５１メートル）

　ソングライン（牝５歳、美浦・林徹厩舎、父キズナ）

　バスラットレオン（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キズナ）

◆ネオムターフＣ（芝２１００メートル）

　デアリングタクト（牝６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）

◆サウジダービー（ダート１６００メートル）

　コンティノアール（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ドレフォン）

　デルマソトガケ（牡３歳、栗東・音無秀孝厩舎、父マインドユアビスケッツ）

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