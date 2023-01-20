【サウジカップデー】２０年３冠牝馬のデアリングタクトがネオムターフＣへの招待を受諾　

サウジカップデー（２月２５日、キングアブドゥルアジーズ競馬場）の諸競走に、日本調教馬１２頭が招待を受諾したことが１月２０日、分かった。新たに、デアリングタクト（牝６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）がネオムターフＣ・Ｇ３（芝２１００メートル）に選出され、招待を受諾した。２０年の３冠牝馬の今季初戦は２０２１年４月の香港・クイーンエリザベス２世Ｃ（３着）以来の海外遠征で迎えることとなった。
なお、現段階での招待を受諾した日本調教馬は１２頭。ネオムターフＣのイズジョーノキセキ、ヴァンドギャルドは選出されたが、受諾表明はしていない。また、サウジＣのテーオーケインズ、レッドシーターフハンデキャップ（芝３０００メートル）のテーオーロイヤル、リヤドダートスプリントのホウオウアマゾン、１３５１ターフスプリントのグレナディアガーズは辞退する。なお、受諾を表明している日本調教馬は次の通り。
◆サウジＣ（ダート１８００メートル）
ジュンライトボルト（牡６歳、栗東・友道康夫厩舎、父キングカメハメハ）
ジオグリフ（牡４歳、美浦・木村哲也厩舎、父ドレフォン）
パンサラッサ（牡６歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ロードカナロア）
◆リヤドダートスプリント（ダート１２００メートル）
ダンシングプリンス（牡６歳、美浦・宮田敬介厩舎、父パドトロワ）
リメイク（牡４歳、栗東・新谷功一厩舎、父ラニ）
リュウノユキナ（牡８歳、美浦・小野次郎厩舎、父ヴァーミリアン）
レッドルゼル（牡７歳、栗東・安田隆行厩舎、父ロードカナロア）
◆１３５１ターフスプリント（芝１３５１メートル）
ソングライン（牝５歳、美浦・林徹厩舎、父キズナ）
バスラットレオン（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キズナ）
◆ネオムターフＣ（芝２１００メートル）
デアリングタクト（牝６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）
◆サウジダービー（ダート１６００メートル）
コンティノアール（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ドレフォン）
デルマソトガケ（牡３歳、栗東・音無秀孝厩舎、父マインドユアビスケッツ）