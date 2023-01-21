【サウジカップデー】昨年４勝の日本勢が今年もジュンライトボルトなど大挙参戦へ…過去の日本調教馬の成績一覧

１着賞金が１０００万ドル（約１３億円）と世界最高賞金を誇るサウジカップ・Ｇ１（ダート１８００メートル）が２月２５日、サウジアラビア・リヤドのキングアブドゥルアジーズ競馬場で開催される。２０２０年に創設した中東のビッグレースは、サウジアラビアの競馬をパートⅡ国に格上げしたことに伴い、２０２２年から国際Ｇ１競走として施行されているが、ほかにも芝とダートのＧ３競走が５つも用意されたことで「サウジカップデー」として世界的なビックイベントの地位を確立しつつある。
日本勢は昨年の開催で４勝を挙げる活躍を見せただけに、今年も日本勢が続々と各レースに参戦を表明している。すでに昨年のチャンピオンズＣを勝ったジュンライトボルト（牡６歳、栗東・友道康夫厩舎、父キングカメハメハ）がサウジカップの招待を受諾。チャンピオンズＣの勝利で優先出走権を得ているため、正式に招待が届いた。また、昨年のリヤドダートスプリントを制したダンシングプリンス（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父パドトロワ）が２年連続の参戦を予定している。
★サウジカップデーの日本調教馬成績（格付けは2022年以降）
サウジカップ・GⅠ(ダート1800メートル)
|年
|馬名
|性齢
|騎手
| 調教師
|着順
|2020
|ゴールドドリーム
|牡７
|ルメール
|平田修
|６着
| 〃
|クリソベリル
|牡４
|スミヨン
|音無秀孝
|７着
|2021
|チュウワウィザード
|牡６
|戸崎圭太
|大久保龍志
|９着
| 2022
|マルシュロレーヌ
|牝６
|スミヨン
|矢作芳人
|６着
| 〃
|テーオーケインズ
|牡５
|松山弘平
|高柳大輔
|８着
ネオムターフカップ・GⅢ(芝2100メートル)
|2020
|ディアドラ
|牝６
|マーフィー
|橋田満
|２着
|2022
|オーソリティ
|牡５
|ルメール
|木村哲也
|１着
１３５１ターフスプリント・GⅢ(芝1351メートル)
|2022
|ソングライン
|牝４
|ルメール
|林徹
|１着
| 〃
|ラウダシオン
|牡５
|Ｃデムーロ
|斉藤崇史
|４着
| 〃
|エントシャイデン
|牡７
|坂井瑠星
|矢作芳人
|１２着
レッドシーターフハンデキャップ・GⅢ(芝3000メートル)
|2022
|ステイフーリッシュ
|牡７
|ルメール
|矢作芳人
|１着
サウジダービー・GⅢ(ダート1600メートル)
|2020
|フルフラット
|牡３
|武豊
|森秀行
|１着
|2021
|ピンクカメハメハ
|牡３
|戸崎圭太
|森秀行
|１着
|2022
|セキフウ
|牡３
|Ｃデムーロ
|武幸四郎
|２着
| 〃
|コンシリエーレ
|牡３
|ルメール
|稲垣幸雄
|３着
リヤドダートスプリント・GⅢ(ダート1200メートル)
|2020
|マテラスカイ
|牡６
|武豊
|森秀行
|２着
|2021
|コパノキッキング
|騸６
|ビュイック
|村山明
|１着
| 〃
|マテラスカイ
|牡７
|戸崎圭太
|森秀行
|２着
| 〃
|ジャスティン
|牡５
|坂井瑠星
|矢作芳人
|６着
|2022
|ダンシングプリンス
|牡６
|ルメール
|宮田敬介
|１着
| 〃
|チェーンオブラブ
|牝５
|坂井瑠星
|小笠倫弘
|３着
| 〃
|コパノキッキング
|騸７
|イーガン
|村山明
|４着