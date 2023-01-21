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【サウジカップデー】昨年４勝の日本勢が今年もジュンライトボルトなど大挙参戦へ…過去の日本調教馬の成績一覧

スポーツ報知
昨年のサウジＣに参戦したテーオーケインズ

　 １着賞金が１０００万ドル（約１３億円）と世界最高賞金を誇るサウジカップ・Ｇ１（ダート１８００メートル）が２月２５日、サウジアラビア・リヤドのキングアブドゥルアジーズ競馬場で開催される。２０２０年に創設した中東のビッグレースは、サウジアラビアの競馬をパートⅡ国に格上げしたことに伴い、２０２２年から国際Ｇ１競走として施行されているが、ほかにも芝とダートのＧ３競走が５つも用意されたことで「サウジカップデー」として世界的なビックイベントの地位を確立しつつある。

　日本勢は昨年の開催で４勝を挙げる活躍を見せただけに、今年も日本勢が続々と各レースに参戦を表明している。すでに昨年のチャンピオンズＣを勝ったジュンライトボルト（牡６歳、栗東・友道康夫厩舎、父キングカメハメハ）がサウジカップの招待を受諾。チャンピオンズＣの勝利で優先出走権を得ているため、正式に招待が届いた。また、昨年のリヤドダートスプリントを制したダンシングプリンス（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父パドトロワ）が２年連続の参戦を予定している。

★サウジカップデーの日本調教馬成績（格付けは2022年以降）

サウジカップ・GⅠ(ダート1800メートル)
馬名 性齢 騎手 調教師 着順
2020 ゴールドドリーム 牡７ ルメール 平田修６着
クリソベリル 牡４ スミヨン 音無秀孝７着
2021 チュウワウィザード 牡６ 戸崎圭太 大久保龍志９着
2022 マルシュロレーヌ 牝６ スミヨン 矢作芳人６着
テーオーケインズ 牡５ 松山弘平 高柳大輔８着

ネオムターフカップ・GⅢ(芝2100メートル)
2020 ディアドラ 牝６ マーフィー 橋田満２着
2022 オーソリティ 牡５ ルメール 木村哲也１着

１３５１ターフスプリント・GⅢ(芝1351メートル)
2022 ソングライン 牝４ ルメール 林徹１着
ラウダシオン 牡５ Ｃデムーロ 斉藤崇史４着
エントシャイデン 牡７ 坂井瑠星 矢作芳人１２着

レッドシーターフハンデキャップ・GⅢ(芝3000メートル)
2022 ステイフーリッシュ 牡７ ルメール 矢作芳人１着

サウジダービー・GⅢ(ダート1600メートル)
2020 フルフラット 牡３ 武豊 森秀行１着
2021 ピンクカメハメハ 牡３ 戸崎圭太 森秀行１着
2022 セキフウ 牡３ Ｃデムーロ 武幸四郎２着
コンシリエーレ 牡３ ルメール 稲垣幸雄３着

リヤドダートスプリント・GⅢ(ダート1200メートル)
2020 マテラスカイ 牡６ 武豊 森秀行２着
2021 コパノキッキング 騸６ ビュイック 村山明１着
マテラスカイ 牡７ 戸崎圭太 森秀行２着
ジャスティン 牡５ 坂井瑠星 矢作芳人６着
2022 ダンシングプリンス 牡６ ルメール 宮田敬介１着
チェーンオブラブ 牝５ 坂井瑠星 小笠倫弘３着
コパノキッキング 騸７ イーガン 村山明４着

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