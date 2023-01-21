【サウジカップデー】昨年４勝の日本勢が今年もジュンライトボルトなど大挙参戦へ…過去の日本調教馬の成績一覧

１着賞金が１０００万ドル（約１３億円）と世界最高賞金を誇るサウジカップ・Ｇ１（ダート１８００メートル）が２月２５日、サウジアラビア・リヤドのキングアブドゥルアジーズ競馬場で開催される。２０２０年に創設した中東のビッグレースは、サウジアラビアの競馬をパートⅡ国に格上げしたことに伴い、２０２２年から国際Ｇ１競走として施行されているが、ほかにも芝とダートのＧ３競走が５つも用意されたことで「サウジカップデー」として世界的なビックイベントの地位を確立しつつある。

日本勢は昨年の開催で４勝を挙げる活躍を見せただけに、今年も日本勢が続々と各レースに参戦を表明している。すでに昨年のチャンピオンズＣを勝ったジュンライトボルト（牡６歳、栗東・友道康夫厩舎、父キングカメハメハ）がサウジカップの招待を受諾。チャンピオンズＣの勝利で優先出走権を得ているため、正式に招待が届いた。また、昨年のリヤドダートスプリントを制したダンシングプリンス（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父パドトロワ）が２年連続の参戦を予定している。

★サウジカップデーの日本調教馬成績（格付けは2022年以降）

サウジカップ・GⅠ(ダート1800メートル) 年 馬名 性齢 騎手 調教師 着順 2020 ゴールドドリーム 牡７ ルメール 平田修 ６着 〃 クリソベリル 牡４ スミヨン 音無秀孝 ７着 2021 チュウワウィザード 牡６ 戸崎圭太 大久保龍志 ９着 2022 マルシュロレーヌ 牝６ スミヨン 矢作芳人 ６着 〃 テーオーケインズ 牡５ 松山弘平 高柳大輔 ８着

ネオムターフカップ・GⅢ(芝2100メートル) 2020 ディアドラ 牝６ マーフィー 橋田満 ２着 2022 オーソリティ 牡５ ルメール 木村哲也 １着

１３５１ターフスプリント・GⅢ(芝1351メートル) 2022 ソングライン 牝４ ルメール 林徹 １着 〃 ラウダシオン 牡５ Ｃデムーロ 斉藤崇史 ４着 〃 エントシャイデン 牡７ 坂井瑠星 矢作芳人 １２着

レッドシーターフハンデキャップ・GⅢ(芝3000メートル) 2022 ステイフーリッシュ 牡７ ルメール 矢作芳人 １着

サウジダービー・GⅢ(ダート1600メートル) 2020 フルフラット 牡３ 武豊 森秀行 １着 2021 ピンクカメハメハ 牡３ 戸崎圭太 森秀行 １着 2022 セキフウ 牡３ Ｃデムーロ 武幸四郎 ２着 〃 コンシリエーレ 牡３ ルメール 稲垣幸雄 ３着