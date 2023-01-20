【アメリカＪＣＣ】菊花賞８着のガイアフォースは６枠１０番　４連勝中のエピファニーは７枠１１番

◆第６４回アメリカＪＣＣ・Ｇ２（１月２２日、中山競馬場・芝２２００メートル）枠順決定
アメリカＪＣＣの出走馬１４頭の枠順が２０日、確定した。昨年のセントライト記念の覇者で、前走の菊花賞８着以来の復帰戦となるガイアフォース（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）は、６枠１０番に決定した。
昨年３月の未勝利戦から４連勝中で、重賞初挑戦となるエピファニー（牡４歳、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）は、７枠１１番に決まった。
決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）レインカルナティオ 牡６ ５７ 石川 裕紀人
（２）シャムロックヒル 牝６ ５５ 藤懸 貴志
（３）ブラックマジック 牡６ ５７ 三浦 皇成
（４）ノースブリッジ 牡５ ５７ 岩田 康誠
（５）バビット 牡６ ５７ 横山 典弘
（６）ユーバーレーベン 牝５ ５５ ミルコ・デムーロ
（７）スタッドリー 牡５ ５７ 坂井 瑠星
（８）オウケンムーン 牡８ ５７ 北村 宏司
（９）エヒト 牡６ ５７ 田中 勝春
（１０）ガイアフォース 牡４ ５７ クリストフ・ルメール
（１１）エピファニー 牡４ ５６ 戸崎 圭太
（１２）レッドガラン 牡８ ５７ 田辺 裕信
（１３）アリストテレス 牡６ ５７ 横山 和生
（１４）ラーゴム 牡５ ５７ テオ・バシュロ