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【東海Ｓ】重賞初Ｖ狙うハギノアレグリアスは３枠４番　武豊騎手のクリノドラゴンは７枠１２番

スポーツ報知
ハギノアレグリアス

◆第４０回東海Ｓ・Ｇ２（１月２２日、中京・ダート１８００メートル）枠順決定

　出走１５頭の枠順が１月２０日、決定した。みやこＳで小差２着と好走し、重賞初制覇を狙うハギノアレグリアス（牡６歳、栗東・四位洋文厩舎、父キズナ）は３枠４番、史上初のＪＲＡ通算４４００勝まであと２としている武豊騎手が騎乗するクリノドラゴン（牡５歳、栗東・大橋勇樹厩舎、父アスカクリチャン）は７枠１２番からの発走となった。

　決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）ディクテオン　　　　　セン５　５７　松山　弘平

（２）オーヴェルニュ　　　　牡７　５７　団野　大成

（３）ロードレガリス　　　　牡８　５７　松田　大作

（４）ハギノアレグリアス　　牡６　５７　川田　将雅

（５）ヴァンヤール　　　　　牡５　５７　荻野　極

（６）マリオマッハー　　　　セン６　５７　酒井　学

（７）ウェルカムニュース　　牡４　５６　デヴィッド・イーガン

（８）サンライズウルス　　　牡５　５７　岩田　望来

（９）デルマルーヴル　　　　牡７　５７　松岡　正海

（１０）プロミストウォリア　牡６　５７　バウルジャン・ムルザバエフ

（１１）スマッシングハーツ　牡７　５７　鮫島　克駿

（１２）クリノドラゴン　　　牡５　５８　武　豊

（１３）ハヤブサナンデクン　牡７　５７　福永　祐一

（１４）ゲンパチルシファー　牡７　５７　幸　英明

（１５）アイアンバローズ　　牡６　５７　和田　竜二

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