【東海Ｓ】重賞初Ｖ狙うハギノアレグリアスは３枠４番　武豊騎手のクリノドラゴンは７枠１２番

◆第４０回東海Ｓ・Ｇ２（１月２２日、中京・ダート１８００メートル）枠順決定

出走１５頭の枠順が１月２０日、決定した。みやこＳで小差２着と好走し、重賞初制覇を狙うハギノアレグリアス（牡６歳、栗東・四位洋文厩舎、父キズナ）は３枠４番、史上初のＪＲＡ通算４４００勝まであと２としている武豊騎手が騎乗するクリノドラゴン（牡５歳、栗東・大橋勇樹厩舎、父アスカクリチャン）は７枠１２番からの発走となった。

決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）ディクテオン セン５ ５７ 松山 弘平

（２）オーヴェルニュ 牡７ ５７ 団野 大成

（３）ロードレガリス 牡８ ５７ 松田 大作

（４）ハギノアレグリアス 牡６ ５７ 川田 将雅

（５）ヴァンヤール 牡５ ５７ 荻野 極

（６）マリオマッハー セン６ ５７ 酒井 学

（７）ウェルカムニュース 牡４ ５６ デヴィッド・イーガン

（８）サンライズウルス 牡５ ５７ 岩田 望来

（９）デルマルーヴル 牡７ ５７ 松岡 正海

（１０）プロミストウォリア 牡６ ５７ バウルジャン・ムルザバエフ

（１１）スマッシングハーツ 牡７ ５７ 鮫島 克駿

（１２）クリノドラゴン 牡５ ５８ 武 豊

（１３）ハヤブサナンデクン 牡７ ５７ 福永 祐一

（１４）ゲンパチルシファー 牡７ ５７ 幸 英明

（１５）アイアンバローズ 牡６ ５７ 和田 竜二