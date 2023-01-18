日本高校サッカー選抜候補メンバー３９人を発表　選手権優勝の岡山学芸館からは４人選出

日本サッカー協会は１８日、日本高校選抜候補メンバー３９人を発表した。２０～２３日まで静岡県内で合宿を行い、流通経大や日体大、Ｕ―１７日本高校選抜候補との練習試合を予定している。今月９日まで行われた第１０１回全国高校サッカー選手権で優勝した岡山学芸館からは３ゴールで得点ランク首位タイだったＦＷ今井拓人ら４人が選出され、２年生からはＭＦ西丸道人（神村学園）、ＤＦ碇明日麻（大津）がメンバー入りした。

▽スタッフ

監督…仲村浩二（尚志高）、コーチ…鈴木勝大（桐光学園高）、ＧＫコーチ…平田俊英（聖和学園高）

▽ＧＫ

上林真斗（昌平）、鈴木健太郎（成立学園）、デューフエマニエル凛太朗（流通経大付柏）、佐藤瑞起（東山）

▽ＤＦ

多久島良紀（青森山田）、三橋春希（青森山田）、鈴木大翔（尚志）、齋藤駿（前橋育英）、山内恭輔（前橋育英）、都築駿太（流通経大付柏）、大田知輝（帝京）、新谷陸斗（東山）、井上斗嵩（岡山学芸館）、田辺幸久（大津）、坂本翼（大津）、碇明日麻（大津）

▽ＭＦ

吉満迅（尚志）、徳永涼（前橋育英）、根津元輝（前橋育英）、小池直矢（前橋育英）、篠田翼（昌平）、野頼駿介（桐光学園）、廣井蘭人（帝京長岡）、真田蓮司（東山）、松橋啓太（東山）、木村匡吾（岡山学芸館）、山田蒼（岡山学芸館）、田原瑠衣（大津）、西丸道人（神村学園）、笠置潤（神村学園）

▽ＦＷ

小湊絆（青森山田）、高足善（前橋育英）、山本颯太（前橋育英）、塩貝健人（国学院久我山）、諏訪晃大（桐生第一）、古田和之介（履正社）、福田秀人（米子北）、今井拓人（岡山学芸館）、小林俊瑛（大津）