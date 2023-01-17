【楽天】ドラ１荘司康誠、現役ドラフトから加入の正隨優弥が１軍スタート…春季キャンプの振り分け発表

楽天は１７日、２月１日から沖縄で行われる春季キャンプメンバーの振り分けを発表した。ドラフト１位・荘司康誠投手（立大）の他、現役ドラフトで広島から加入した正隨優弥外野手や新外国人・バニュエロス、フランコなどが１軍スタート。西川や銀次、早川らは２軍スタートとなる。

◆１軍

【投手・２４人】１松井裕樹、１１岸孝之、１３バニュエロス、１４則本昂大、１８田中将大、１９荘司康誠、２２小孫竜二、２９高田孝一、３１渡辺翔太、４０内間拓馬、４１伊藤茉央、４５松井友飛、４６藤平尚真、４７藤井聖、４９西垣雅矢、５６鈴木翔天、５７瀧中瞭太、５８辛島航、６２西口直人、６８小峯新陸、６９内星龍、７２宮森智志、００１佐藤智輝、００７福森耀真

【捕手・４人】２太田光、２６炭谷銀仁朗、５５安田悠馬、６５堀内謙伍

【内野手・１４人】０小深田大翔、３浅村栄斗、４阿部寿樹、５茂木栄五郎、７鈴木大地、２３フランコ、２４黒川史陽、３０平良竜哉、３４山﨑剛、３９伊藤裕季也、４２ギッテンス、４８渡邊佳明、６３入江大樹、１３８ウレーニャ

【外野手・６人】８辰己涼介、９吉野創士、２５田中和基、３５島内宏明、５１小郷裕哉、６７正隨優弥

◆２軍

【投手・１７人】１７塩見貴洋、２０安樂智大、２１早川隆久、２８酒居知史、３８弓削隼人、４３宋家豪、５２津留﨑大成、５３高田萌生、５９泰勝利、６０石橋良太、６４林優樹、７１吉川雄大、００４引地秀一郎、０１７王彦程、１３０古賀康誠、１３５清宮虎多朗、１５５竹下瑛広

【捕手・４人】４４田中貴也、７０石原彪、０２２水上桂、１３７江川侑斗

【内野手・６人】３３銀次、６１横尾俊建、６６村林一輝、１３１永田颯太郎、１４１澤野聖悠、１４６辰見鴻之介

【外野手・７人】６西川遥輝、２７岡島豪郎、３６前田銀治、５０武藤敦貴、５４和田恋、１４２柳澤大空、１４４大河原翔