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【日曜の注目新馬】調教でパワーあふれる走りコリアンドリ、旺盛な前進気勢…初戦から期待

スポーツ報知
　

◆１５日中京３Ｒ・ダート１８００メートル

★コリアンドリ（牝、父エピファネイア、母アスクデピュティ、栗東・大久保龍志厩舎）

　祖母に京都牝馬特別・Ｇ３勝ち馬のマルカコマチ（父サンデーサイレンス）。フレンチデピュティ産駒の母は芝中距離で５勝を挙げたオープン馬だった。兄に新潟２歳Ｓ勝ち馬で、ＮＨＫマイルＣ３着のミュゼスルタン（牡、父キングカメハメハ）。

　本馬は１２月１０日に外厩・グリーンウッドから入厩し、直前は栗東坂路でパワフルなフットワーク。和田竜二騎手を背に５４秒２、１２秒６を刻んだ。前進気勢が旺盛で、デビュー戦から力を出せる態勢だ。

【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

フェブルウス　　　◇５日中山３Ｒダ１８００（ノーザンファーム天栄）

ヒメナデシコ　　　◇５日中京５Ｒ芝２０００（ヒイラギａｗａｊｉ）

ハードワイヤード　◇７日中山３Ｒダ１２００（ミッドウェイＦ）

シルバージュエリー◇７日中山５Ｒ芝１６００（ノーザンファーム天栄）

トーホウレーゲン　◇７日中京４Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

オルソビアンコ　　◇８日中山６Ｒ芝２０００（山元ＴＣ）

タガノシャーンス　◇８日中京４Ｒダ１２００（宇治田原優駿ステーブル）

ミッキーツインクル◇８日中京６Ｒ芝２０００（ノーザンファームしがらき）

クリニクラウン　　◇９日中山４Ｒダ１２００（小野瀬Ｆ）

カムランベイ　　　◇９日中山６Ｒダ１８００（ミッドウェイＦ）

アルジーヌ　　　　◇９日中京６Ｒ芝１６００（チャンピオンヒルズ）

【２０２２年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】

１　　山元トレーニングセンター　　　３５勝（３０・７％）

２　　ノーザンファーム天栄　　　　　３０勝（２８・７％）

３　　ノーザンファームしがらき　　　２７勝（３０・６％）

４　　チャンピオンヒルズ　　　　　　２６勝（２３・３％）

５　　グリーンウッド・トレーニング　１６勝（２６・１％）

６　　宇治田原優駿ステーブル　　　　１０勝（１３・９％）

７　　吉澤ステーブルＷＥＳＴ　　　　　９勝（１７・３％）

８　　大山ヒルズ　　　　　　　　　　　９勝（２１・３％）

９　　松風馬事センター　　　　　　　　７勝（１４・７％）

１０　ノーザンファーム空港　　　　　　７勝（５０・０％）

※競馬サイト「馬トク」からのデータ

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