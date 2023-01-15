【日曜の注目新馬】調教でパワーあふれる走りコリアンドリ、旺盛な前進気勢…初戦から期待

◆１５日中京３Ｒ・ダート１８００メートル
★コリアンドリ（牝、父エピファネイア、母アスクデピュティ、栗東・大久保龍志厩舎）
祖母に京都牝馬特別・Ｇ３勝ち馬のマルカコマチ（父サンデーサイレンス）。フレンチデピュティ産駒の母は芝中距離で５勝を挙げたオープン馬だった。兄に新潟２歳Ｓ勝ち馬で、ＮＨＫマイルＣ３着のミュゼスルタン（牡、父キングカメハメハ）。
本馬は１２月１０日に外厩・グリーンウッドから入厩し、直前は栗東坂路でパワフルなフットワーク。和田竜二騎手を背に５４秒２、１２秒６を刻んだ。前進気勢が旺盛で、デビュー戦から力を出せる態勢だ。
【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】
フェブルウス ◇５日中山３Ｒダ１８００（ノーザンファーム天栄）
ヒメナデシコ ◇５日中京５Ｒ芝２０００（ヒイラギａｗａｊｉ）
ハードワイヤード ◇７日中山３Ｒダ１２００（ミッドウェイＦ）
シルバージュエリー◇７日中山５Ｒ芝１６００（ノーザンファーム天栄）
トーホウレーゲン ◇７日中京４Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）
オルソビアンコ ◇８日中山６Ｒ芝２０００（山元ＴＣ）
タガノシャーンス ◇８日中京４Ｒダ１２００（宇治田原優駿ステーブル）
ミッキーツインクル◇８日中京６Ｒ芝２０００（ノーザンファームしがらき）
クリニクラウン ◇９日中山４Ｒダ１２００（小野瀬Ｆ）
カムランベイ ◇９日中山６Ｒダ１８００（ミッドウェイＦ）
アルジーヌ ◇９日中京６Ｒ芝１６００（チャンピオンヒルズ）
【２０２２年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】
１ 山元トレーニングセンター ３５勝（３０・７％）
２ ノーザンファーム天栄 ３０勝（２８・７％）
３ ノーザンファームしがらき ２７勝（３０・６％）
４ チャンピオンヒルズ ２６勝（２３・３％）
５ グリーンウッド・トレーニング １６勝（２６・１％）
６ 宇治田原優駿ステーブル １０勝（１３・９％）
７ 吉澤ステーブルＷＥＳＴ ９勝（１７・３％）
８ 大山ヒルズ ９勝（２１・３％）
９ 松風馬事センター ７勝（１４・７％）
１０ ノーザンファーム空港 ７勝（５０・０％）
※競馬サイト「馬トク」からのデータ