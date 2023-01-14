【土曜の注目新馬】シャウラ、除外でさらに乗り込みが進み万全…Ｍデムーロ騎手騎乗で初陣Ｖ目指す

◆１４日中山４Ｒ・ダート１８００メートル
★シャウラ（牝、父リオンディーズ、母スコルピオンキッス、栗東・高橋義忠厩舎）
サンデーサイレンス産駒の祖母スティンガーは、デビュー３連勝でＧ１・阪神３歳牝馬Ｓ（当時）を勝ち、高松宮記念３着。鋭い切れを武器にした天才牝馬だった。
一族からは関屋記念３着サトノギャラント（父シンボリクリスエス）、ＮＨＫマイルＣ３着キングズオブザサン（父チチカステナンゴ）が出た。半兄インテンスライト（父エイシンフラッシュ）は４勝を挙げ、芝マイル路線の現役オープン。
１１月２５日に外厩・宇治田原優駿Ｓから移動し、直前の坂路も馬なりで気持ちよさそうに脚を伸ばした。除外でさらに乗り込みが進み、態勢は万全。ゆったり運べる距離、不利なく運べる外めの枠もプラスで、Ｍデムーロ騎手が巧みに誘い、初陣Ｖを目指す。
【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】
フェブルウス ◇５日中山３Ｒダ１８００（ノーザンファーム天栄）
ヒメナデシコ ◇５日中京５Ｒ芝２０００（ヒイラギａｗａｊｉ）
ハードワイヤード ◇７日中山３Ｒダ１２００（ミッドウェイＦ）
シルバージュエリー◇７日中山５Ｒ芝１６００（ノーザンファーム天栄）
トーホウレーゲン ◇７日中京４Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）
オルソビアンコ ◇８日中山６Ｒ芝２０００（山元ＴＣ）
タガノシャーンス ◇８日中京４Ｒダ１２００（宇治田原優駿ステーブル）
ミッキーツインクル◇８日中京６Ｒ芝２０００（ノーザンファームしがらき）
クリニクラウン ◇９日中山４Ｒダ１２００（小野瀬Ｆ）
カムランベイ ◇９日中山６Ｒダ１８００（ミッドウェイＦ）
アルジーヌ ◇９日中京６Ｒ芝１６００（チャンピオンヒルズ）
【２０２２年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】
１ 山元トレーニングセンター ３５勝（３０・７％）
２ ノーザンファーム天栄 ３０勝（２８・７％）
３ ノーザンファームしがらき ２７勝（３０・６％）
４ チャンピオンヒルズ ２６勝（２３・３％）
５ グリーンウッド・トレーニング １６勝（２６・１％）
６ 宇治田原優駿ステーブル １０勝（１３・９％）
７ 吉澤ステーブルＷＥＳＴ ９勝（１７・３％）
８ 大山ヒルズ ９勝（２１・３％）
９ 松風馬事センター ７勝（１４・７％）
１０ ノーザンファーム空港 ７勝（５０・０％）
※競馬サイト「馬トク」からのデータ