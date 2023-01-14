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【土曜の注目新馬】シャウラ、除外でさらに乗り込みが進み万全…Ｍデムーロ騎手騎乗で初陣Ｖ目指す

スポーツ報知
中山競馬場

◆１４日中山４Ｒ・ダート１８００メートル

★シャウラ（牝、父リオンディーズ、母スコルピオンキッス、栗東・高橋義忠厩舎）

　サンデーサイレンス産駒の祖母スティンガーは、デビュー３連勝でＧ１・阪神３歳牝馬Ｓ（当時）を勝ち、高松宮記念３着。鋭い切れを武器にした天才牝馬だった。

一族からは関屋記念３着サトノギャラント（父シンボリクリスエス）、ＮＨＫマイルＣ３着キングズオブザサン（父チチカステナンゴ）が出た。半兄インテンスライト（父エイシンフラッシュ）は４勝を挙げ、芝マイル路線の現役オープン。

　１１月２５日に外厩・宇治田原優駿Ｓから移動し、直前の坂路も馬なりで気持ちよさそうに脚を伸ばした。除外でさらに乗り込みが進み、態勢は万全。ゆったり運べる距離、不利なく運べる外めの枠もプラスで、Ｍデムーロ騎手が巧みに誘い、初陣Ｖを目指す。

【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

フェブルウス　　　◇５日中山３Ｒダ１８００（ノーザンファーム天栄）

ヒメナデシコ　　　◇５日中京５Ｒ芝２０００（ヒイラギａｗａｊｉ）

ハードワイヤード　◇７日中山３Ｒダ１２００（ミッドウェイＦ）

シルバージュエリー◇７日中山５Ｒ芝１６００（ノーザンファーム天栄）

トーホウレーゲン　◇７日中京４Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

オルソビアンコ　　◇８日中山６Ｒ芝２０００（山元ＴＣ）

タガノシャーンス　◇８日中京４Ｒダ１２００（宇治田原優駿ステーブル）

ミッキーツインクル◇８日中京６Ｒ芝２０００（ノーザンファームしがらき）

クリニクラウン　　◇９日中山４Ｒダ１２００（小野瀬Ｆ）

カムランベイ　　　◇９日中山６Ｒダ１８００（ミッドウェイＦ）

アルジーヌ　　　　◇９日中京６Ｒ芝１６００（チャンピオンヒルズ）

【２０２２年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】

１　　山元トレーニングセンター　　　３５勝（３０・７％）

２　　ノーザンファーム天栄　　　　　３０勝（２８・７％）

３　　ノーザンファームしがらき　　　２７勝（３０・６％）

４　　チャンピオンヒルズ　　　　　　２６勝（２３・３％）

５　　グリーンウッド・トレーニング　１６勝（２６・１％）

６　　宇治田原優駿ステーブル　　　　１０勝（１３・９％）

７　　吉澤ステーブルＷＥＳＴ　　　　　９勝（１７・３％）

８　　大山ヒルズ　　　　　　　　　　　９勝（２１・３％）

９　　松風馬事センター　　　　　　　　７勝（１４・７％）

１０　ノーザンファーム空港　　　　　　７勝（５０・０％）

※競馬サイト「馬トク」からのデータ

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