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サウジカップデーの予備登録馬発表　福永祐一騎手ラスト騎乗のリメイクなど９２頭

スポーツ報知
リヤドダートスプリントに予備登録したリメイク

　ＪＲＡは１月１３日、サウジカップデー（２月２５日、サウジアラビア・キングアブドゥルアジーズ競馬場）に予備登録した日本馬を発表した。３月から調教師に転身する福永祐一騎手＝栗東・フリー＝がリヤドダートスプリント・Ｇ３（ダート１２００メートル）で騎乗予定のリメイク（牡４歳、栗東・新谷功一厩舎、父ラニ）など、ダブル登録も含む９２頭が６レースに予備登録を行った。各レースの主な登録馬と登録頭数は以下の通り。

　◆サウジカップ・Ｇ１（ダート１８００メートル）　カフェファラオ（牡６歳・美浦・堀宣行厩舎、父アメリカンファラオ）、ジュンライトボルト（牡６歳、栗東・友道康夫厩舎、父キングカメハメハ）など１２頭

　◆レッドシーターフハンデキャップ・Ｇ３（芝３０００メートル）　シルヴァーソニック（牡７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父オルフェーヴル）、テーオーロイヤル（牡５歳、栗東・岡田稲男厩舎、父リオンディーズ）など８頭

　◆リヤドダートスプリント・Ｇ３（ダート１２００メートル）　ダンシングプリンス（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父パドトロワ）、リメイク、レッドルゼル（牡７歳、栗東・安田隆行厩舎、父ロードカナロア）など２４頭

　◆１３５１ターフスプリント・Ｇ３（芝１３５１メートル）　ソングライン（牝５歳、美浦・林徹厩舎、父キズナ）、レシステンシア（牝６歳、栗東・松下武士厩舎、父ダイワメジャー）など１６頭

　◆ネオムターフカップ・Ｇ３（芝２１００メートル）　デアリングタクト（牝６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）、パンサラッサ（牡６歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ロードカナロア）、ユーバーレーベン（牝５歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ゴールドシップ）など１３頭

　◆サウジダービー・Ｇ３（ダート１６００メートル）　デルマソトガケ（牡３歳、栗東・音無秀孝厩舎、父マインドユアビスケッツ）、コンティノアール（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ドレフォン）など３３頭

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