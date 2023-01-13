【愛知杯】昨年の勝ち馬ルビーカサブランカは６枠１０番　マリアエレーナは２枠２番から重賞２勝目を狙う

◆第６０回愛知杯・Ｇ３（１月１４日、中京・芝２０００メートル）枠順決定
全１５頭の枠順が１月１３日、決定した。昨年の覇者ルビーカサブランカ（牝６歳、栗東・須貝尚介厩舎、父キングカメハメハ）は６枠１０番。５戦ぶりに武豊騎手とのコンビで連覇を目指す。昨年の小倉記念で牡馬を相手に重賞Ｖのマリアエレーナ（牝５歳、栗東・吉田直弘厩舎、父クロフネ）は２枠２番。昨年２着からのリベンジを狙う。
枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）
（１）サトノセシル 牝７ ５５ クリストフ ルメール
（２）マリアエレーナ 牝５ ５６・５ 松山 弘平
（３）アートハウス 牝４ ５５ 川田 将雅
（４）ビジン 牝４ ５０ 酒井 学
（５）エリカヴィータ 牝４ ５４ 岩田 望来
（６）ホウオウイクセル 牝５ ５５ 丸田 恭介
（７）ラヴユーライヴ 牝６ ５３ 坂井 瑠星
（８）アンドヴァラナウト 牝５ ５６ デヴィッド イーガン
（９）サンテローズ 牝６ ５４ 福永 祐一
（１０）ルビーカサブランカ 牝６ ５５ 武 豊
（１１）ルージュエヴァイユ 牝４ ５４ 戸崎 圭太
（１２）フィオリキアリ 牝６ ５３ 鮫島 克駿
（１３）アイコンテーラー 牝５ ５３ 菱田 裕二
（１４）リアアメリア 牝６ ５５ 和田 竜二
（１５）アブレイズ 牝６ ５６ 荻野 極