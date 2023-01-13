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【愛知杯】昨年の勝ち馬ルビーカサブランカは６枠１０番　マリアエレーナは２枠２番から重賞２勝目を狙う

スポーツ報知
武豊とのコンビで連覇を狙うルビーカサブランカ

◆第６０回愛知杯・Ｇ３（１月１４日、中京・芝２０００メートル）枠順決定

　全１５頭の枠順が１月１３日、決定した。昨年の覇者ルビーカサブランカ（牝６歳、栗東・須貝尚介厩舎、父キングカメハメハ）は６枠１０番。５戦ぶりに武豊騎手とのコンビで連覇を目指す。昨年の小倉記念で牡馬を相手に重賞Ｖのマリアエレーナ（牝５歳、栗東・吉田直弘厩舎、父クロフネ）は２枠２番。昨年２着からのリベンジを狙う。

　枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）サトノセシル　　　　牝７　５５　クリストフ　ルメール

（２）マリアエレーナ　　　牝５　５６・５　松山　弘平

（３）アートハウス　　　　牝４　５５　川田　将雅

（４）ビジン　　　　　　　牝４　５０　酒井　学

（５）エリカヴィータ　　　牝４　５４　岩田　望来

（６）ホウオウイクセル　　牝５　５５　丸田　恭介

（７）ラヴユーライヴ　　　牝６　５３　坂井　瑠星

（８）アンドヴァラナウト　牝５　５６　デヴィッド　イーガン

（９）サンテローズ　　　　牝６　５４　福永　祐一

（１０）ルビーカサブランカ　牝６　５５　武　豊

（１１）ルージュエヴァイユ　牝４　５４　戸崎　圭太

（１２）フィオリキアリ　　牝６　５３　鮫島　克駿

（１３）アイコンテーラー　牝５　５３　菱田　裕二

（１４）リアアメリア　　　牝６　５５　和田　竜二

（１５）アブレイズ　　　　牝６　５６　荻野　極

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