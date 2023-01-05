鷹木信悟、ＫＯＰＷベルト死守でオカダのＩＷＧＰ世界ヘビー王座挑戦決定…新日・大田区大会全成績

◆新日本プロレス「ＮＥＷ ＹＥＡＲ ＤＡＳＨ！！」大会（５日、東京・大田区総合体育館、観衆２７１３人）
４日の東京ドーム大会の「ＫＯＰＷ２０２３」進出権争ニュージャパンランボーで勝ち残った鷹木信悟、グレート―Ｏ―カーン、矢野通、ＳＨＯの４人が「ＫＯＰＷ ２０２３」決定戦４ＷＡＹマッチで激突した。
序盤からパワフルな攻めを見せた鷹木は必殺のラスト・オブ・ザ・ドラゴンで矢野を仕留め、ＫＯＰＷベルトを死守。試合後には前日の東京ドーム大会に続いてＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・オカダ・カズチカに挑戦表明。オカダもこれを受諾した。
また、メインイベントでは、オカダと前日、ＩＷＧＰ ＵＳヘビー級王者になったばかりのケニー・オメガとのサプライズタッグが実現。初めて組んだ新日とＡＥＷのトップ２人は華麗な合体技を披露し快勝した。
◆全成績
▽６人タッグマッチ２０分１本勝負
〇ＥＶＩＬ、高橋裕二郎、ディック東郷（８分２８秒 マジックキラー→片エビ固め）成田蓮、タイガーマスク、本間朋晃●
▽６人タッグマッチ２０分１本勝負
〇ＤＯＵＫＩ、タイチ、金丸義信（９分１７秒 ホルヘ・リベラ・スペシャル）ウィル・オスプレイ、ＴＪＰ、フランシスコ・アキラ●
▽６人タッグマッチ２０分１本勝負
〇マイキー・ニコルズ、ザック・セイバーＪｒ．、シェイン・ヘイスト（８分０２秒 タンクバスター→片エビ固め）後藤洋央紀、石井智宏、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ●
▽８人タッグマッチ３０分１本勝負
〇ＹＯＨ、真壁刀義、海野翔太、田口隆祐（１３分１７秒 ＤＩＲＥＣＴ ＤＲＩＶＥ→片エビ固め）内藤哲也、ＳＡＮＡＤＡ、ＢＵＳＨＩ、高橋ヒロム●
▽８人タッグマッチ３０分１本勝負
〇ジェイ・ホワイト、ＫＥＮＴＡ、エル・ファンタズモ、石森太二（１１分２９秒 反則）棚橋弘至、タマ・トンガ、ヒクレオ、マスター・ワト●
▽「ＫＯＰＷ ２０２３」決定戦４ＷＡＹマッチ
〇鷹木信悟（１２分５０秒 ラスト・オブ・ザ・ドラゴン→片エビ固め）矢野通●
※もう２人はグレート―Ｏ―カーンとＳＨＯ
▽タッグマッチ３０分１本勝負
〇オカダ・カズチカ、ケニー・オメガ（１３分３６秒 レインメーカー→片エビ固め）ジェフ・コブ、アーロン・ヘナーレ●