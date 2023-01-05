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鷹木信悟、ＫＯＰＷベルト死守でオカダのＩＷＧＰ世界ヘビー王座挑戦決定…新日・大田区大会全成績

スポーツ報知
た鷹木信悟はベルトを前に満足げな表情を浮かべた（カメラ・中村　健吾）

◆新日本プロレス「ＮＥＷ　ＹＥＡＲ　ＤＡＳＨ！！」大会（５日、東京・大田区総合体育館、観衆２７１３人）

　４日の東京ドーム大会の「ＫＯＰＷ２０２３」進出権争ニュージャパンランボーで勝ち残った鷹木信悟、グレート―Ｏ―カーン、矢野通、ＳＨＯの４人が「ＫＯＰＷ　２０２３」決定戦４ＷＡＹマッチで激突した。

　序盤からパワフルな攻めを見せた鷹木は必殺のラスト・オブ・ザ・ドラゴンで矢野を仕留め、ＫＯＰＷベルトを死守。試合後には前日の東京ドーム大会に続いてＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・オカダ・カズチカに挑戦表明。オカダもこれを受諾した。

　また、メインイベントでは、オカダと前日、ＩＷＧＰ　ＵＳヘビー級王者になったばかりのケニー・オメガとのサプライズタッグが実現。初めて組んだ新日とＡＥＷのトップ２人は華麗な合体技を披露し快勝した。

　◆全成績

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇ＥＶＩＬ、高橋裕二郎、ディック東郷（８分２８秒　マジックキラー→片エビ固め）成田蓮、タイガーマスク、本間朋晃●

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇ＤＯＵＫＩ、タイチ、金丸義信（９分１７秒　ホルヘ・リベラ・スペシャル）ウィル・オスプレイ、ＴＪＰ、フランシスコ・アキラ●

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇マイキー・ニコルズ、ザック・セイバーＪｒ．、シェイン・ヘイスト（８分０２秒　タンクバスター→片エビ固め）後藤洋央紀、石井智宏、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ●

　▽８人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇ＹＯＨ、真壁刀義、海野翔太、田口隆祐（１３分１７秒　ＤＩＲＥＣＴ　ＤＲＩＶＥ→片エビ固め）内藤哲也、ＳＡＮＡＤＡ、ＢＵＳＨＩ、高橋ヒロム●

　▽８人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇ジェイ・ホワイト、ＫＥＮＴＡ、エル・ファンタズモ、石森太二（１１分２９秒　反則）棚橋弘至、タマ・トンガ、ヒクレオ、マスター・ワト●

　▽「ＫＯＰＷ　２０２３」決定戦４ＷＡＹマッチ

　〇鷹木信悟（１２分５０秒　ラスト・オブ・ザ・ドラゴン→片エビ固め）矢野通●

　※もう２人はグレート―Ｏ―カーンとＳＨＯ

　▽タッグマッチ３０分１本勝負

　〇オカダ・カズチカ、ケニー・オメガ（１３分３６秒　レインメーカー→片エビ固め）ジェフ・コブ、アーロン・ヘナーレ●

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