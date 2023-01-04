【ＪＲＡ】２０２２年度厩舎関係者表彰受賞者発表　最多勝利新人騎手賞に今村聖奈騎手が輝く

ＪＲＡは１月４日、２０２２年度厩舎関係者表彰受賞者を発表した。

最多勝利新人騎手賞には、５１勝を挙げた今村聖奈騎手（１９）＝栗東・寺島良厩舎＝が輝き、新人騎手特別賞は３６勝を挙げた角田大河騎手（１９）＝栗東・石橋守厩舎＝が獲得した。

全表彰者は次の通り（円内数字は順位）。

騎手部門【優秀騎手賞】（１）戸崎 圭太（２）川田 将雅（３）横山 武史（４）松山 弘平（５）クリストフ・ルメール（勝率、勝利度数、獲得賞金、騎乗回数の４部門における総合得点）

【優秀障害騎手賞】（１）石神 深一（２）森 一馬（勝率、勝利度数、獲得賞金、騎乗回数の４部門における総合得点）

【最多勝利新人騎手賞】今村 聖奈（新人騎手で３０勝以上かつ最多勝）

【新人騎手特別賞】角田 大河（最多勝利新人騎手賞受賞者以外の新人で３０勝以上）

【フェアプレー賞】田辺 裕信、永野 猛蔵、横山 典弘（以上、関東）武 豊、松若 風馬（以上、関西、３０勝以上かつ制裁点数１０点以下）障害騎手特別賞、特別模範騎手賞、ベストフェアプレー賞は該当者なし

厩舎部門【優秀厩舎賞】▽関東（１）木村 哲也（２）宮田 敬介（３）斎藤 誠（４）田中 博康（５）高木 登▽関西（１）矢作 芳人（２）杉山 晴紀（３）須貝 尚介（４）中内田 充正（５）池添 学（勝率、１馬房あたりの勝利度数、同獲得賞金、同出走回数の４部門における総合得点）

【新人騎手育成賞】石橋 守、寺島 良（以上、関西、３０勝以上の新人騎手が所属する厩舎）