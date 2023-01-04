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【ＪＲＡ】２０２２年度厩舎関係者表彰受賞者発表　最多勝利新人騎手賞に今村聖奈騎手が輝く

スポーツ報知
今村聖奈騎手

　ＪＲＡは１月４日、２０２２年度厩舎関係者表彰受賞者を発表した。

　最多勝利新人騎手賞には、５１勝を挙げた今村聖奈騎手（１９）＝栗東・寺島良厩舎＝が輝き、新人騎手特別賞は３６勝を挙げた角田大河騎手（１９）＝栗東・石橋守厩舎＝が獲得した。

　全表彰者は次の通り（円内数字は順位）。

　騎手部門【優秀騎手賞】（１）戸崎　圭太（２）川田　将雅（３）横山　武史（４）松山　弘平（５）クリストフ・ルメール（勝率、勝利度数、獲得賞金、騎乗回数の４部門における総合得点）

【優秀障害騎手賞】（１）石神　深一（２）森　一馬（勝率、勝利度数、獲得賞金、騎乗回数の４部門における総合得点）

【最多勝利新人騎手賞】今村　聖奈（新人騎手で３０勝以上かつ最多勝）

【新人騎手特別賞】角田　大河（最多勝利新人騎手賞受賞者以外の新人で３０勝以上）

【フェアプレー賞】田辺　裕信、永野　猛蔵、横山　典弘（以上、関東）武　豊、松若　風馬（以上、関西、３０勝以上かつ制裁点数１０点以下）障害騎手特別賞、特別模範騎手賞、ベストフェアプレー賞は該当者なし

　厩舎部門【優秀厩舎賞】▽関東（１）木村　哲也（２）宮田　敬介（３）斎藤　誠（４）田中　博康（５）高木　登▽関西（１）矢作　芳人（２）杉山　晴紀（３）須貝　尚介（４）中内田　充正（５）池添　学（勝率、１馬房あたりの勝利度数、同獲得賞金、同出走回数の４部門における総合得点）

【新人騎手育成賞】石橋　守、寺島　良（以上、関西、３０勝以上の新人騎手が所属する厩舎）

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