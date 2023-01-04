【京都金杯】マテンロウオリオンは５枠１０番 福永祐一騎手のエアロロノアは３枠５番に決定

◆第６１回京都金杯・Ｇ３（１月５日、中京競馬場・芝１６００メートル）

今年も中京競馬場で行われる第６１回京都金杯の枠順が１月４日、決定した。

今回と同舞台のシンザン記念を昨年勝ったマテンロウオリオン（牡４歳、栗東・昆貢厩舎、父ダイワメジャー）は５枠１０番から重賞２勝目を目指す。

福永祐一騎手とのコンビで初タイトルを狙うエアロロノア（牡６歳、栗東・笹田和秀厩舎、父キングカメハメハ）は３枠５番。関屋記念１１着からの巻き返しを図るイルーシヴパンサー（牡５歳、美浦・久保田貴士厩舎、父ハーツクライ）は４枠７番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ベレヌス 牡６ ５８ 西村 淳也

（２）プレサージュリフト 牝４ ５４ デヴィッド・イーガン

（３）ピースワンパラディ 牡７ ５７・５ 松山 弘平

（４）アルサトワ 牡６ ５７・５ 幸 英明

（５）エアロロノア 牡６ ５８ 福永 祐一

（６）タイムトゥヘヴン 牡５ ５８ 北村 友一

（７）イルーシヴパンサー 牡５ ５８ 岩田 望来

（８）ヴィクティファルス 牡５ ５７ 団野 大成

（９）ダイワキャグニー セン９ ５８ 岩田 康誠

（１０）マテンロウオリオン 牡４ ５７ 横山 典弘

（１１）エントシャイデン 牡８ ５７・５ 坂井 瑠星

（１２）シュリ 牡７ ５８ 鮫島 克駿

（１３）オニャンコポン 牡４ ５６ 菅原 明良

（１４）カイザーミノル 牡７ ５７ 荻野 極

（１５）シャーレイポピー 牝５ ５３ 富田 暁

（１６）ミッキーブリランテ 牡７ ５７・５ 藤岡 佑介