【箱根駅伝】間もなく復路の当日変更発表　往路Ｖ駒大のスーパールーキー佐藤圭汰は出場するか

◇第９９回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 （３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート～東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

２日の往路は、今季２冠の駒大が箱根路でも強さを発揮し、５時間２３分１０秒で、２００４年以来１９年ぶりの往路優勝を果たした。２年ぶり８度目の総合優勝とチーム初の３冠を目指して復路に臨む。

３０秒差の２位は中大。最多１４回の総合優勝を誇る名門が存在感を発揮した。前回覇者の青学大は２分３秒差の３位から復路で大逆転を狙う。

午前６時５０分に各チームの復路の当日変更が締め切られ、その後、発表される。

補欠登録された駒大のスーパールーキー佐藤圭汰は出場するか、注目される。青学大の原晋監督は「駅伝男」と高く評価する岸本大紀（４年）を９区に投入することを公言している。

復路は、往路の成績による時間差でスタート。往路で優勝した駒大に１０分以上の差を付けられた１５位の国士舘大以降は８時１０分に繰り上げで一斉スタートする。

復路のスタート時間は以下の通り。

往路１位・駒大 ８時０分０秒

往路２位・中大 ８時０分３０秒

往路３位・青学大 ８時２分３秒

往路４位・国学院大 ８時４分０秒

往路５位・早大 ８時４分２３秒

往路６位・順大 ８時４分３１秒

往路７位・東京国際大 ８時４分３９秒

往路８位・法大 ８時５分４３秒

往路９位・城西大 ８時５分５８秒

往路１０位・創価大 ８時６分５秒

往路１１位・東洋大 ８時７分３２秒

往路１２位・明大 ８時８分１９秒

往路１３位・東海大 ８時８分３０秒

往路１４位・帝京大 ８時９分１０秒

＜以下、繰り上げ一斉スタート＞

往路１５位・国士舘大 ８時１０分０秒

往路１６位・山梨学院大 ８時１０分０秒

往路１７位・大東大 ８時１０分０秒

往路１８位・日体大 ８時１０分０秒

往路１９位相当・関東学生連合 ８時１０分０秒

往路１９位・専大 ８時１０分０秒

往路２０位・立大 ８時１０分０秒