【箱根駅伝】復路の出発時間一覧…８時ちょうどに往路Ｖの駒大が出発、青学大は８時２分３秒

◆第９９回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート～東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）
今季の学生３大駅伝初戦の出雲駅伝、同２戦の全日本大学駅伝をいずれも大会新記録で２冠を果たした駒大が箱根路でも強さを発揮し、２００４年以来１９年ぶりの往路優勝を果たした。
往路タイムでの時間差により、復路の出発時刻は次の通り。なお、１５番目の国士舘大以降は一斉スタートとなる。
（１）駒大８時０分０秒
（２）中大８時０分３０秒
（３）青学大８時２分３秒
（４）国学院大８時４分０秒
（５）早大８時４分２３秒
（６）順大８時４分３１秒
（７）東京国際大８時４分３９秒
（８）法大８時５分４３秒
（９）城西大８時５分５８秒
（１０）創価大８時６分５秒
（１１）東洋大８時７分３２秒
（１２）明大８時８分１９秒
（１３）東海大８時８分３０秒
（１４）帝京大８時９分１０秒
＜ここから一斉スタート＞
（１５）国士舘大８時１０分０秒
（１５）山梨学院大８時１０分０秒
（１５）大東大８時１０分０秒
（１５）日体大８時１０分０秒
（１５）関東学生連合８時１０分０秒
（１５）専大８時１０分０秒
（１５）立大８時１０分０秒