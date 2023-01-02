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【注目馬動向】新潟２歳Ｓ２着のウインオーディンは共同通信杯へ
2023年1月2日 13時22分
スポーツ報知
重賞初挑戦だった新潟２歳Ｓで２着と賞金を加算したウインオーディン（牡３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父エピファネイア）は、共同通信杯・Ｇ３（２月１２日、東京・芝１８００メートル）で重賞Ｖを狙う。
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