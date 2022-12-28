【水曜の注目新馬】前進気勢が旺盛なサンオブアマゾン、剛腕ムルザバエフ騎手の手綱も魅力

◆２８日中山６Ｒ・ダート１２００メートル
★サンオブアマゾン（牡、父レーヴミストラル、母ヒシバラード、美浦・田中博康厩舎）
祖母に女傑ヒシアマゾンが構えるケイティスの名牝系。エフフォーリアなども出した長距離砲の系統だ。
１１月２６日に外厩・吉澤ステーブルＥＡＳＴから入厩し、美浦のウッドチップ、坂路で時計８本。前進気勢が旺盛で、好バランスの馬体から繰り出すフットワークは上質。剛腕ムルザバエフ騎手の手綱も魅力。
【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】
セリオーソ ◇１７日中山５Ｒ芝２０００（松風馬事センター）
アフトクラーティラ◇１７日中山６Ｒダ１８００（山元ＴＣ）
ルンナノオクリモノ◇１７日阪神５Ｒ芝１２００（グリーンＦ甲南）
テンカオーライ ◇１７日阪神６Ｒダ１８００（グリーンウッド）
ベンダバリラビア ◇１７日中京５Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）
トゥルース ◇１８日中山５Ｒ芝１６００（千代田牧場）
レヴィナス ◇１８日中山６Ｒダ１２００（オークヒルファーム）
マイネルラウレア ◇１８日阪神５Ｒ芝２０００（真歌トレーニングパーク）
ユイノマチブセ ◇１８日阪神６Ｒダ１２００（新冠町）
プウスカンドゥール◇１８日中京５Ｒ芝１４００（フォレストヒル）
【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】
１ ノーザンファームしがらき ３７勝（３１・２％）
２ ノーザンファーム天栄 ３６勝（３２・１％）
３ 山元トレーニングセンター ２０勝（１９・５％）
４ チャンピオンヒルズ １７勝（１９・２％）
５ 吉澤ステーブルＷＥＳＴ １４勝（２１・４％）
６ 大山ヒルズ １２勝（２６・３％）
７ 吉澤ステーブルＥＡＳＴ １１勝（２５・４％）
８ グリーンウッド・トレーニング ９勝（１７・２％）
９ 宇治田原優駿ステーブル ８勝（１３・１％）
１０ 阿見トレーニングセンター ６勝（１０・２％）
※競馬サイト「馬トク」からのデータ