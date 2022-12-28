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【水曜の注目新馬】前進気勢が旺盛なサンオブアマゾン、剛腕ムルザバエフ騎手の手綱も魅力

スポーツ報知
中山競馬場

◆２８日中山６Ｒ・ダート１２００メートル

★サンオブアマゾン（牡、父レーヴミストラル、母ヒシバラード、美浦・田中博康厩舎）

　祖母に女傑ヒシアマゾンが構えるケイティスの名牝系。エフフォーリアなども出した長距離砲の系統だ。

　１１月２６日に外厩・吉澤ステーブルＥＡＳＴから入厩し、美浦のウッドチップ、坂路で時計８本。前進気勢が旺盛で、好バランスの馬体から繰り出すフットワークは上質。剛腕ムルザバエフ騎手の手綱も魅力。

【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

セリオーソ　　　　◇１７日中山５Ｒ芝２０００（松風馬事センター）

アフトクラーティラ◇１７日中山６Ｒダ１８００（山元ＴＣ）

ルンナノオクリモノ◇１７日阪神５Ｒ芝１２００（グリーンＦ甲南）

テンカオーライ　　◇１７日阪神６Ｒダ１８００（グリーンウッド）

ベンダバリラビア　◇１７日中京５Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

トゥルース　　　　◇１８日中山５Ｒ芝１６００（千代田牧場）

レヴィナス　　　　◇１８日中山６Ｒダ１２００（オークヒルファーム）

マイネルラウレア　◇１８日阪神５Ｒ芝２０００（真歌トレーニングパーク）

ユイノマチブセ　　◇１８日阪神６Ｒダ１２００（新冠町）

プウスカンドゥール◇１８日中京５Ｒ芝１４００（フォレストヒル）

【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】

１　　ノーザンファームしがらき　　　３７勝（３１・２％）

２　　ノーザンファーム天栄　　　　　３６勝（３２・１％）

３　　山元トレーニングセンター　　　２０勝（１９・５％）

４　　チャンピオンヒルズ　　　　　　１７勝（１９・２％）

５　　吉澤ステーブルＷＥＳＴ　　　　１４勝（２１・４％）

６　　大山ヒルズ　　　　　　　　　　１２勝（２６・３％）

７　　吉澤ステーブルＥＡＳＴ　　　　１１勝（２５・４％）

８　　グリーンウッド・トレーニング　　９勝（１７・２％）

９　　宇治田原優駿ステーブル　　　　　８勝（１３・１％）

１０　阿見トレーニングセンター　　　　６勝（１０・２％）

※競馬サイト「馬トク」からのデータ

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