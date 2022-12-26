【ソフトバンク】新入団スタッフ１１人を発表　川崎宗則の元専属トレーナー、菊池雄星の元専属通訳も

ソフトバンクは２６日、新入団スタッフを発表した。
川崎宗則の専属トレーナー、菊池雄星の専属通訳を務めるなどした計１１人。
▶瓜野 純嗣（３８、うりの・すみつぐ）１軍ブルペン担当
【経歴】沖学園～第一経済大～有限会社Ｙｓコレクション～手嶋空調、福岡レッドワーブラーズ（０８～０９年）、オリックス・バファローズ（１０～２２年）
▶福田 優人（３０、ふくだ・ゆうと）４軍ブルペン担当
【経歴】神戸国際大付属高～関西国際大、カナフレックスコーポレーション株式会社
▶谷田部 翔太（２４、やたべ・しょうた）３軍マネージャー
【経歴】日大三高～立正大～栃木ゴールデンブレーブス（２１～２２年）
▶荒木 翔太（２１、あらき・しょうた）４軍用具担当兼サブマネージャー
【経歴】千原台高～福岡ソフトバンクホークス（２０～２２年）
▶佐藤 麻弥（３６、さとう まや）アナリスト
【経歴】東北高～東北生活文化大～東北楽天ゴールデンイーグルス（１５～２２年）
▶塩澤 優一（２５、しおざわ ゆういち）アナリスト
【経歴】鹿屋体育大～同大学修士課程入学・ＪＲ東日本硬式野球部業務受託
▶松永 武士（３５、まつなが・たけし）アスレティックトレーナー・１軍担当
【経歴】福岡リゾート＆スポーツ専門学校～福岡医健専門学校、東北楽天ゴールデンイーグルス（１５～２２年）
▶沖浦 良一（３７、おきうら・りょういち）アスレティックトレーナー・４軍担当
【経歴】朝日医療専門学校～アメリカＰＧＡツアー今田竜二選手専属トレーナー、三菱自動車倉敷オーシャンズ～ＮＴＴ西日本硬式野球部
▶門田 大祐（３２、もんだ・だいすけ）アスレティックトレーナー・リハビリ担当
【経歴】西日本リハビリテーション学院エンポリア州立大～同大学大学院～川崎宗則選手専属トレーナー（シカゴカブス）、埼玉西武ライオンズ（２０～２２年）
▶岡本 健慈（３５、おかもと・けんじ）通訳・１軍担当（スペイン語、英語）
【経歴】ヒューマンアカデミー仙台校～ヴォスクオーレ仙台～デンソー～ＳＵＢＡＲＵ、北海道日本ハムファイターズ（２１～２２年）
▶安藤 ケビン（２６、あんどう・けびん）通訳・２軍担当（英語）
【経歴】石川ミリオンスターズ～菊池雄星投手専属通訳（マリナーズ、ブルージェイズ）