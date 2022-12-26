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【ソフトバンク】新入団スタッフ１１人を発表　川崎宗則の元専属トレーナー、菊池雄星の元専属通訳も

スポーツ報知

　ソフトバンクは２６日、新入団スタッフを発表した。

　川崎宗則の専属トレーナー、菊池雄星の専属通訳を務めるなどした計１１人。

▶瓜野　純嗣（３８、うりの・すみつぐ）１軍ブルペン担当

【経歴】沖学園～第一経済大～有限会社Ｙｓコレクション～手嶋空調、福岡レッドワーブラーズ（０８～０９年）、オリックス・バファローズ（１０～２２年）

▶福田　優人（３０、ふくだ・ゆうと）４軍ブルペン担当

【経歴】神戸国際大付属高～関西国際大、カナフレックスコーポレーション株式会社

▶谷田部　翔太（２４、やたべ・しょうた）３軍マネージャー

【経歴】日大三高～立正大～栃木ゴールデンブレーブス（２１～２２年）

▶荒木　翔太（２１、あらき・しょうた）４軍用具担当兼サブマネージャー

【経歴】千原台高～福岡ソフトバンクホークス（２０～２２年）

▶佐藤　麻弥（３６、さとう　まや）アナリスト

【経歴】東北高～東北生活文化大～東北楽天ゴールデンイーグルス（１５～２２年）

▶塩澤　優一（２５、しおざわ　ゆういち）アナリスト

【経歴】鹿屋体育大～同大学修士課程入学・ＪＲ東日本硬式野球部業務受託

▶松永　武士（３５、まつなが・たけし）アスレティックトレーナー・１軍担当

【経歴】福岡リゾート＆スポーツ専門学校～福岡医健専門学校、東北楽天ゴールデンイーグルス（１５～２２年）

▶沖浦　良一（３７、おきうら・りょういち）アスレティックトレーナー・４軍担当

【経歴】朝日医療専門学校～アメリカＰＧＡツアー今田竜二選手専属トレーナー、三菱自動車倉敷オーシャンズ～ＮＴＴ西日本硬式野球部

▶門田　大祐（３２、もんだ・だいすけ）アスレティックトレーナー・リハビリ担当

【経歴】西日本リハビリテーション学院エンポリア州立大～同大学大学院～川崎宗則選手専属トレーナー（シカゴカブス）、埼玉西武ライオンズ（２０～２２年）

▶岡本　健慈（３５、おかもと・けんじ）通訳・１軍担当（スペイン語、英語）

【経歴】ヒューマンアカデミー仙台校～ヴォスクオーレ仙台～デンソー～ＳＵＢＡＲＵ、北海道日本ハムファイターズ（２１～２２年）

▶安藤　ケビン（２６、あんどう・けびん）通訳・２軍担当（英語）

【経歴】石川ミリオンスターズ～菊池雄星投手専属通訳（マリナーズ、ブルージェイズ）

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