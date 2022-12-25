２３年世界柔道、日本代表が決定　阿部一二三、斉藤立、高藤直寿、素根輝らを新たに選出

全日本柔道連盟は２５日、強化委員会を開き、来年５月の世界選手権（ドーハ）日本代表を決めた。
１０月の世界選手権で女子５２キロ級覇者の阿部詩が今月上旬のグランドスラム東京大会を制した時点で内定。２２日に閉幕したマスターズ大会までの成績を踏まえ、２番手以下との差が歴戦と判断された階級はこの時点で代表に選ぶ方針だったが、その他の男女１３階級で２枠目を含めて全選手が決まった。
男子は新たに６６キロ級の阿部一二三と丸山城志郎、６０キロ級の高藤直寿、１００キロ超級の斉藤立、８１キロ級の永瀬貴規ら。女子は７８キロ超級の素根輝、７８キロ級の浜田尚里、４８キロ級の角田夏実らが入った。
【男子】
６０キロ級 高藤直寿（パーク２４）
６６キロ級 阿部一二三（パーク２４）、丸山城志郎（ミキハウス）
７３キロ級 橋本壮市（パーク２４）
８１キロ級 永瀬貴規（旭化成）
９０キロ級 村尾三四郎（東海大）、増山香補（パーク２４）
１００キロ級 飯田健太郎（旭化成）
１００キロ超級 斉藤立（国士舘大）
【女子】
４８キロ級 角田夏実（了徳寺大職）、古賀若菜（山梨学院大）
５２キロ級 阿部詩（日体大）
５７キロ級 舟久保遥香（三井住友海上）
６３キロ級 堀川恵（パーク２４） 高市未来（コマツ）
７０キロ級 新添左季（自衛隊）
７８キロ級 浜田尚里（自衛隊）
７８キロ超級 素根輝（パーク２４）