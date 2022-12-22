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工藤静香「３５周年メドレー　嵐の素顔～黄砂に吹かれて」長女Ｃｏｃｏｍｉとの共演も注目…紅白曲目発表

スポーツ報知
工藤静香

　ＮＨＫは２２日、大みそかの第７３回紅白歌合戦（後７時２０分）の曲目を発表した。

　ソロデビュー３５周年で２４年ぶりの紅白出場となる工藤静香は、「３５周年メドレー　嵐の素顔～黄砂に吹かれて」を披露。長女でフルート奏者のＣｏｃｏｍｉとの共演も注目される。シンガー・ソングライターＡｉｍｅｒ（エメ）はテレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編のオープニング曲「残響散歌」を歌う。

　初出場の「なにわ男子」は「初心ＬＯＶＥ」を、「Ｋｉｎｇ　Ｇｎｕ」は、同局のサッカーＷ杯の中継でも使われた「Ｓｔａｒｄｏｍ」を歌う。

　曲目は以下の通り（出場者の五十音順）。

　◆紅組

ＩＶＥ　ＥＬＥＶＥＮ　－Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｖｅｒ．－

あいみょん　ハート～君はロックを聴かない

石川さゆり　天城越え

ウタ　新時代

Ａｉｍｅｒ　残響散歌

工藤静香　３５周年ＳＰメドレー

坂本冬美　お祭りマンボ～スカパラＳＰ～

篠原涼子　恋しさと　せつなさと　心強さと　２０２３

Ｓｕｐｅｒｆｌｙ　Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ

天童よしみ　ソーラン祭り節

ＴＷＩＣＥ　Ｃｅｌｅｂｒａｔｅ

ＮｉｚｉＵ　ＣＬＡＰ　ＣＬＡＰ

乃木坂４６　裸足でＳｕｍｍｅｒ

Ｐｅｒｆｕｍｅ　紅白　Ｍｅｄｌｅｙ　２０２２　

日向坂４６　キツネ　

ＭＩＳＩＡ　希望のうた　

水森かおり　九十九里浜～謎解き紅白スペシャル～

ｍｉｌｅｔ　Ｆｌｙ　Ｈｉｇｈ

ｍｉｌｅｔ×Ａｉｍｅｒ×幾田りら×Ｖａｕｎｄｙ　おもかげ

緑黄色社会　Ｍｅｌａ！

ＬＥ　ＳＳＥＲＡＦＩＭ　ＦＥＡＲＬＥＳＳ　－Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｖｅｒ．－

　◆白組

Ｏｆｆｉｃｉａｌ髭男ｄｉｓｍ　Ｓｕｂｔｉｔｌｅ

関ジャニ∞　Ｔ．Ｗ．Ｌ

ＫｉｎＫｉ　Ｋｉｄｓ　２５ｔｈ　Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　Ｍｅｄｌｅｙ

Ｋｉｎｇ　＆　Ｐｒｉｎｃｅ　ｉｃｈｉｂａｎ

Ｋｉｎｇ　Ｇｎｕ　Ｓｔａｒｄｏｍ

郷ひろみ　ＧＯ！ＧＯ！５０周年！！ＳＰメドレー

Ｓａｕｃｙ　Ｄｏｇ　シンデレラボーイ

ＪＯ１　無限大

純烈　プロポーズ　～白い雲のように

ＳＥＫＡＩ　ＮＯ　ＯＷＡＲＩ　Ｈａｂｉｔ　鈴木雅之　違う、そうじゃない

ＳｉｘＴＯＮＥＳ　Ｇｏｏｄ　Ｌｕｃｋ！

Ｓｎｏｗ　Ｍａｎ　ブラザービート～紅白みんなでシェー！ＳＰ～

なにわ男子　初心ＬＯＶＥう　ぶ　ら　ぶ

Ｖａｕｎｄｙ　怪獣の花唄

ＢＥ：ＦＩＲＳＴ　Ｓｈｉｎｉｎｇ　Ｏｎｅ

福山雅治　桜坂

藤井　風　死ぬのがいいわ

星野　源　喜劇

三浦大知　燦燦

三山ひろし　夢追い人～第６回けん玉世界記録への道～

山内惠介　恋する街角～きつねダンスＲｅｍｉｘ～

ゆず　夏色

【特　別　企　画】

加山雄三　海　その愛

桑田佳祐　ｆｅａｔ．　佐野元春，　世良公則，　Ｃｈａｒ，　野口五郎　時代遅れのＲｏｃｋ’ｎ’Ｒｏｌｌ　Ｂａｎｄ

ＴＨＥ　ＬＡＳＴ　ＲＯＣＫＳＴＡＲＳ　ＴＨＥ　ＬＡＳＴ　ＲＯＣＫＳＴＡＲＳ

ｂａｃｋ　ｎｕｍｂｅｒ　アイラブユー

氷川きよし　限界突破×サバイバー

松任谷由実　ｗｉｔｈ　荒井由実　Ｃａｌｌ　ｍｅ　ｂａｃｋ

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