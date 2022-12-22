工藤静香「３５周年メドレー　嵐の素顔～黄砂に吹かれて」長女Ｃｏｃｏｍｉとの共演も注目…紅白曲目発表

ＮＨＫは２２日、大みそかの第７３回紅白歌合戦（後７時２０分）の曲目を発表した。
ソロデビュー３５周年で２４年ぶりの紅白出場となる工藤静香は、「３５周年メドレー 嵐の素顔～黄砂に吹かれて」を披露。長女でフルート奏者のＣｏｃｏｍｉとの共演も注目される。シンガー・ソングライターＡｉｍｅｒ（エメ）はテレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編のオープニング曲「残響散歌」を歌う。
初出場の「なにわ男子」は「初心ＬＯＶＥ」を、「Ｋｉｎｇ Ｇｎｕ」は、同局のサッカーＷ杯の中継でも使われた「Ｓｔａｒｄｏｍ」を歌う。
曲目は以下の通り（出場者の五十音順）。
◆紅組
ＩＶＥ ＥＬＥＶＥＮ －Ｊａｐａｎｅｓｅ ｖｅｒ．－
あいみょん ハート～君はロックを聴かない
石川さゆり 天城越え
ウタ 新時代
Ａｉｍｅｒ 残響散歌
工藤静香 ３５周年ＳＰメドレー
坂本冬美 お祭りマンボ～スカパラＳＰ～
篠原涼子 恋しさと せつなさと 心強さと ２０２３
Ｓｕｐｅｒｆｌｙ Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ
天童よしみ ソーラン祭り節
ＴＷＩＣＥ Ｃｅｌｅｂｒａｔｅ
ＮｉｚｉＵ ＣＬＡＰ ＣＬＡＰ
乃木坂４６ 裸足でＳｕｍｍｅｒ
Ｐｅｒｆｕｍｅ 紅白 Ｍｅｄｌｅｙ ２０２２
日向坂４６ キツネ
ＭＩＳＩＡ 希望のうた
水森かおり 九十九里浜～謎解き紅白スペシャル～
ｍｉｌｅｔ Ｆｌｙ Ｈｉｇｈ
ｍｉｌｅｔ×Ａｉｍｅｒ×幾田りら×Ｖａｕｎｄｙ おもかげ
緑黄色社会 Ｍｅｌａ！
ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭ ＦＥＡＲＬＥＳＳ －Ｊａｐａｎｅｓｅ ｖｅｒ．－
◆白組
Ｏｆｆｉｃｉａｌ髭男ｄｉｓｍ Ｓｕｂｔｉｔｌｅ
関ジャニ∞ Ｔ．Ｗ．Ｌ
ＫｉｎＫｉ Ｋｉｄｓ ２５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｍｅｄｌｅｙ
Ｋｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅ ｉｃｈｉｂａｎ
Ｋｉｎｇ Ｇｎｕ Ｓｔａｒｄｏｍ
郷ひろみ ＧＯ！ＧＯ！５０周年！！ＳＰメドレー
Ｓａｕｃｙ Ｄｏｇ シンデレラボーイ
ＪＯ１ 無限大
純烈 プロポーズ ～白い雲のように
ＳＥＫＡＩ ＮＯ ＯＷＡＲＩ Ｈａｂｉｔ 鈴木雅之 違う、そうじゃない
ＳｉｘＴＯＮＥＳ Ｇｏｏｄ Ｌｕｃｋ！
Ｓｎｏｗ Ｍａｎ ブラザービート～紅白みんなでシェー！ＳＰ～
なにわ男子 初心ＬＯＶＥう ぶ ら ぶ
Ｖａｕｎｄｙ 怪獣の花唄
ＢＥ：ＦＩＲＳＴ Ｓｈｉｎｉｎｇ Ｏｎｅ
福山雅治 桜坂
藤井 風 死ぬのがいいわ
星野 源 喜劇
三浦大知 燦燦
三山ひろし 夢追い人～第６回けん玉世界記録への道～
山内惠介 恋する街角～きつねダンスＲｅｍｉｘ～
ゆず 夏色
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加山雄三 海 その愛
桑田佳祐 ｆｅａｔ． 佐野元春， 世良公則， Ｃｈａｒ， 野口五郎 時代遅れのＲｏｃｋ’ｎ’Ｒｏｌｌ Ｂａｎｄ
ＴＨＥ ＬＡＳＴ ＲＯＣＫＳＴＡＲＳ ＴＨＥ ＬＡＳＴ ＲＯＣＫＳＴＡＲＳ
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