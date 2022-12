平手友梨奈、ＢＴＳら所属の韓国大手「ＨＹＢＥ」に移籍　日本新法人の１人目に決定

女優の平手友梨奈(21)が、BTSやジャスティン・ビーバーなど人気アーティストが多数所属する韓国の大手芸能事務所「HYBE」に移籍したことが分かった。21日に同事務所の日本の公式ツイッターで発表された。

「HYBE」は、日本本社「HYBE JAPAN」の新法人・新レーベルである「NAECO(ネイコ)」を設立。その1人目のアーティストとして平手の所属が決定した。ツイッターでは「ようこそHYBEファミリーへ!これから共にする新たな航海を楽しみにしています!」というコメントとともに、クールなポーズを取る平手のビジュアルが公開された。

平手は2015年に欅坂46の一期生オーディションに合格。16年発売のデビューシングル「サイレントマジョリティー」をはじめ、グループの全シングルでセンターを務めるなどカリスマ的人気を博した。20年1月の脱退後は、櫻坂46などが所属する芸能事務所「Seed&Flower合同会社」に所属し、女優やアーティストとして活躍。21年放送のTBS系「ドラゴン桜」や、今年のテレビ朝日系「六本木クラス」など人気ドラマにも多数出演している。

하이브 아티스트가 된 것을 환영합니다.

하이브 재팬의 새 레이블 NAECO의 첫 아티스트 #YURINA_HIRATE

멋진 도약을 기대합니다!



ようこそHYBEファミリーへ!これから共にする新たな航海を楽しみにしています!



We’re so glad to have you join our HYBE family as our first artist at NAECO. pic.twitter.com/9J3KQGWngP