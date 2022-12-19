【巨人】２０２２橙魂ユニホームチャリティーオークションが１９日午後８時から開始

巨人は１９日午後８時から、２０２２年シーズンで原辰徳監督や選手らが着用し、直筆サインを入れた橙魂ユニホーム計３２点をスポーツチーム公認オークション「ＨＡＴＴＲＩＣＫ（ｈｔｔｐｓ：／／ａｕｃｔｉｏｎ．ｈａｔｔｒｉｃｋ．ｗｏｒｌｄ／）」に出品すると発表した。オークションの収益金は、Ｇｈａｎｄｓ支援団体への寄付や野球振興活動などの社会貢献活動に充てられる。

オークション概要は以下の通り。

▽開催期間 １２月１９日午後８時～２５日午後１０時

▽オークションページＵＲＬ：ｈｔｔｐｓ：／／ｂｉｔ．ｌｙ／３ｕＳｗＧＱＶ

▽出品選手する３２人（カッコ内は２０２２年シーズンの背番号、背番号順）

増田大輝（０）、吉川尚輝（２）、中島宏之（５）、坂本勇人（６）、丸佳浩（８）、松原聖弥（９）、中田翔（１０）、平内龍太（１１）、大勢（１５）、菅野智之（１８）、山崎伊織（１９）、戸郷翔征（２０）、小林誠司（２２）、大城卓三（２４）、岡本和真（２５）、今村信貴（２６）、岸田行倫（２７）、鍵谷陽平（３０）、広岡大志（３２）、石川慎吾（３６）、若林晃弘（３７）、立岡宗一郎（３９）、重信慎之介（４３）、ウォーカー（４４）、畠世周（４５）、鍬原拓也（４６）、高橋優貴（４７）、北村拓己（５２）、高梨雄平（５３）、高木京介（５７）、山瀬慎之助（６７）、原辰徳監督（８３）