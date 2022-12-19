注 目
報知SNS 報知新聞150周年特設サイト
お知らせ
TwitterfacebookInstagramYouTube
ホーム 会員限定 巨人 W杯カタール 芸能 野球 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 格闘技 社会 地域版 ボート競輪オート 創刊150年 ライフ 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

【巨人】２０２２橙魂ユニホームチャリティーオークションが１９日午後８時から開始

スポーツ報知
橙魂ユニホームチャリティーオークションに出品される坂本勇人内野手のサイン入りユニホーム（球団提供）

　巨人は１９日午後８時から、２０２２年シーズンで原辰徳監督や選手らが着用し、直筆サインを入れた橙魂ユニホーム計３２点をスポーツチーム公認オークション「ＨＡＴＴＲＩＣＫ（ｈｔｔｐｓ：／／ａｕｃｔｉｏｎ．ｈａｔｔｒｉｃｋ．ｗｏｒｌｄ／）」に出品すると発表した。オークションの収益金は、Ｇｈａｎｄｓ支援団体への寄付や野球振興活動などの社会貢献活動に充てられる。

　オークション概要は以下の通り。

　▽開催期間　１２月１９日午後８時～２５日午後１０時

　▽オークションページＵＲＬ：ｈｔｔｐｓ：／／ｂｉｔ．ｌｙ／３ｕＳｗＧＱＶ　

　▽出品選手する３２人（カッコ内は２０２２年シーズンの背番号、背番号順）

　増田大輝（０）、吉川尚輝（２）、中島宏之（５）、坂本勇人（６）、丸佳浩（８）、松原聖弥（９）、中田翔（１０）、平内龍太（１１）、大勢（１５）、菅野智之（１８）、山崎伊織（１９）、戸郷翔征（２０）、小林誠司（２２）、大城卓三（２４）、岡本和真（２５）、今村信貴（２６）、岸田行倫（２７）、鍵谷陽平（３０）、広岡大志（３２）、石川慎吾（３６）、若林晃弘（３７）、立岡宗一郎（３９）、重信慎之介（４３）、ウォーカー（４４）、畠世周（４５）、鍬原拓也（４６）、高橋優貴（４７）、北村拓己（５２）、高梨雄平（５３）、高木京介（５７）、山瀬慎之助（６７）、原辰徳監督（８３）

続きを読む

プロ野球特集

プロ野球２軍特集

巨人

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

注目トピック

コラムでＨｏ！

一覧へ

インフォメーション

個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請