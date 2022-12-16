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【朝日杯ＦＳ】母に続くＧ１勝利を目指すドルチェモアは１枠２番　きょうだいＧ１制覇へダノンタッチダウンは６枠１２番　枠順決定

スポーツ報知
ドルチェモア

◆第７４回朝日杯ＦＳ・Ｇ１（１２月１８日、阪神・芝１６００メートル）

　第７４回朝日杯ＦＳの枠順が１２月１６日、決定した。１３年桜花賞馬のアユサンを母に持つドルチェモア（牡２歳、栗東・須貝尚介厩舎、父ルーラーシップ）は１枠２番。サウジアラビアＲＣを制した勢いに乗り、３連勝でのＧ１奪取を狙う。ダノンタッチダウン（牡２歳、栗東・安田隆行厩舎、父ロードカナロア）は、６枠１２番から２０年ホープフルＳを制した兄・ダノンザキッドに続くＧ１制覇を狙う。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）キョウエイブリッサ　牡２　５５　川須　栄彦

（２）ドルチェモア　牡２　５５　坂井　瑠星

（３）オールパルフェ　牡２　５５　大野　拓弥

（４）ドンデンガエシ　牡２　５５　横山　典弘

（５）バグラダス　牡２　５５　吉田　隼人

（６）ミシェラドラータ　牡２　５５　酒井　学　

（７）オオバンブルマイ　牡２　５５　ルメール

（８）グラニット　牡２　５５　松山　弘平

（９）ニシノベストワン　牡２　５５　藤岡　佑介

（１０）ウメムスビ　牡２　５５　角田　大河

（１１）ティニア　牡２　５５　福永　祐一

（１２）ダノンタッチダウン　牡２　５５　川田　将雅

（１３）スズカダブル　牡２　５５　鮫島　克駿

（１４）レイベリング　牡２　５５　横山　武史

（１５）フロムダスク　牡２　５５　武　豊

（１６）コーパスクリスティ　牡２　５５　イーガン

（１７）エンファサイズ　牡２　５５　藤岡　康太

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