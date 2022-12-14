【巨人】来季のコーチ、選手の背番号追加・変更　オコエ瑠偉は５０、松原聖弥は５９に変更

巨人は来季のコーチ、選手の背番号を以下のとおり追加・変更することを発表した。
※（ ）内は今季の背番号
◆コーチ
【１軍】
川相昌弘総合コーチ ７８
大久保博元打撃チーフコーチ ８８
鈴木尚広外野守備兼走塁コーチ ８２
阿波野秀幸投手チーフコーチ ７２
【２軍】
安藤強２軍総合コーチ ７５（１００）
橋本到２軍外野守備兼打撃コーチ ８７
【３軍】
小笠原道大３軍打撃コーチ １００（７２）
脇谷亮太３軍内野守備コーチ １０４
【巡回】
久保康生巡回投手コーチ ８４
石井昭男巡回打撃コーチ ９８
◆選手
＜投手＞
ビーディ ３３
田中千晴 ４８
船迫大雅 ５８
メンデス ６５
高橋優貴 ０１２（４７）
平内龍太 ０１９（１１）
戸田懐生 ０２０（９０）
松井颯 ０２１
田村朋輝 ０２３
吉村優聖歩 ０２６
太田龍 ０３３（３３）
森本哲星 ０３４
中川皓太 ０４１（４１）
高木京介 ０５７（５７）
山本一輝 ０５８（５８）
横川凱 ０６２（６２）
花田侑樹 ０６３（６３）
＜捕手＞
萩原哲 ０６９（６９）
＜内野手＞
松田宣浩 ２３
門脇誠 ３５
中田歩夢 ００２
相澤白虎 ００８
北村流音 ０２７
＜外野手＞
長野久義 ７
萩尾匡也 １２
オコエ瑠偉 ５０
浅野翔吾 ５１
松原聖弥 ５９（９）
梶谷隆幸 ００５（１３）
三塚琉生 ０３１
立岡宗一郎 ０３９（３９）
大城元 ０４４