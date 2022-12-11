【日曜の注目新馬】サウンドズーム、入念な追い切りで仕上がり上々…切れ秘める

◆１１日阪神５Ｒ・芝１６００メートル

★サウンドズーム（牡、父サトノダイヤモンド、母サウンドリアーナ、栗東・武英智厩舎）

ケイムホーム産駒の母サウンドリアーナはファンタジーＳの勝ち馬で、ユニコーンＳ２着。芝、ダートで持ち前の瞬発力、パワーを駆使して高い競走能力を発揮した。新種牡馬の父は札幌２歳Ｓ３着ダイヤモンドハンズ、本日の阪神ＪＦに出走するシンリョクカを出した。

先週２勝を挙げ、好調の外厩・チャンピオンヒルズから１１月１１日に入厩し、栗東坂路、ウッドチップを主力に入念な追い切りを重ねた。パワフルで、バランスの取れた好馬体から繰り出されるフットワークは上質で、芝のマイル戦でどのような脚を使うのか、楽しみだ。

【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

フォースターデイズ◇３日中山５Ｒ芝１２００（ノーザンファーム天栄）

ラックスアットゼア◇３日中山６Ｒダ１２００（吉澤ステーブルＥＡＳＴ）

フルングニル ◇３日阪神５Ｒダ１８００（グリーンウッド）

イリゼ ◇３日阪神６Ｒ芝１４００（ノーザンファームしがらき）

タイセイマンボ ◇４日中山４Ｒダ１８００（チャンピオンヒルズ）

ディヴァージオン ◇４日中山５Ｒ芝２０００（グリーンウッド）

トンジンチ ◇４日阪神５Ｒ芝１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

インヒズアイズ ◇４日阪神６Ｒダ１４００（チャンピオンヒルズ）

ワンダイレクト ◇４日中京５Ｒ芝２０００（山元ＴＣ）

【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】

１ ノーザンファームしがらき ３７勝（３１・２％）

２ ノーザンファーム天栄 ３６勝（３２・１％）

３ 山元トレーニングセンター ２０勝（１９・５％）

４ チャンピオンヒルズ １７勝（１９・２％）

５ 吉澤ステーブルＷＥＳＴ １４勝（２１・４％）

６ 大山ヒルズ １２勝（２６・３％）

７ 吉澤ステーブルＥＡＳＴ １１勝（２５・４％）

８ グリーンウッド・トレーニング ９勝（１７・２％）

９ 宇治田原優駿ステーブル ８勝（１３・１％）

１０ 阿見トレーニングセンター ６勝（１０・２％）

※競馬サイト「馬トク」からのデータ