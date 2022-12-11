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【日曜の注目新馬】サウンドズーム、入念な追い切りで仕上がり上々…切れ秘める

スポーツ報知
阪神競馬場

◆１１日阪神５Ｒ・芝１６００メートル

★サウンドズーム（牡、父サトノダイヤモンド、母サウンドリアーナ、栗東・武英智厩舎）

　ケイムホーム産駒の母サウンドリアーナはファンタジーＳの勝ち馬で、ユニコーンＳ２着。芝、ダートで持ち前の瞬発力、パワーを駆使して高い競走能力を発揮した。新種牡馬の父は札幌２歳Ｓ３着ダイヤモンドハンズ、本日の阪神ＪＦに出走するシンリョクカを出した。

　先週２勝を挙げ、好調の外厩・チャンピオンヒルズから１１月１１日に入厩し、栗東坂路、ウッドチップを主力に入念な追い切りを重ねた。パワフルで、バランスの取れた好馬体から繰り出されるフットワークは上質で、芝のマイル戦でどのような脚を使うのか、楽しみだ。

【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

フォースターデイズ◇３日中山５Ｒ芝１２００（ノーザンファーム天栄）

ラックスアットゼア◇３日中山６Ｒダ１２００（吉澤ステーブルＥＡＳＴ）

フルングニル　　　◇３日阪神５Ｒダ１８００（グリーンウッド）

イリゼ　　　　　　◇３日阪神６Ｒ芝１４００（ノーザンファームしがらき）

タイセイマンボ　　◇４日中山４Ｒダ１８００（チャンピオンヒルズ）

ディヴァージオン　◇４日中山５Ｒ芝２０００（グリーンウッド）

トンジンチ　　　　◇４日阪神５Ｒ芝１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

インヒズアイズ　　◇４日阪神６Ｒダ１４００（チャンピオンヒルズ）

ワンダイレクト　　◇４日中京５Ｒ芝２０００（山元ＴＣ）

【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】

１　　ノーザンファームしがらき　　　３７勝（３１・２％）

２　　ノーザンファーム天栄　　　　　３６勝（３２・１％）

３　　山元トレーニングセンター　　　２０勝（１９・５％）

４　　チャンピオンヒルズ　　　　　　１７勝（１９・２％）

５　　吉澤ステーブルＷＥＳＴ　　　　１４勝（２１・４％）

６　　大山ヒルズ　　　　　　　　　　１２勝（２６・３％）

７　　吉澤ステーブルＥＡＳＴ　　　　１１勝（２５・４％）

８　　グリーンウッド・トレーニング　　９勝（１７・２％）

９　　宇治田原優駿ステーブル　　　　　８勝（１３・１％）

１０　阿見トレーニングセンター　　　　６勝（１０・２％）

※競馬サイト「馬トク」からのデータ

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