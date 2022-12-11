【日曜の注目新馬】サウンドズーム、入念な追い切りで仕上がり上々…切れ秘める

◆１１日阪神５Ｒ・芝１６００メートル
★サウンドズーム（牡、父サトノダイヤモンド、母サウンドリアーナ、栗東・武英智厩舎）
ケイムホーム産駒の母サウンドリアーナはファンタジーＳの勝ち馬で、ユニコーンＳ２着。芝、ダートで持ち前の瞬発力、パワーを駆使して高い競走能力を発揮した。新種牡馬の父は札幌２歳Ｓ３着ダイヤモンドハンズ、本日の阪神ＪＦに出走するシンリョクカを出した。
先週２勝を挙げ、好調の外厩・チャンピオンヒルズから１１月１１日に入厩し、栗東坂路、ウッドチップを主力に入念な追い切りを重ねた。パワフルで、バランスの取れた好馬体から繰り出されるフットワークは上質で、芝のマイル戦でどのような脚を使うのか、楽しみだ。
【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】
フォースターデイズ◇３日中山５Ｒ芝１２００（ノーザンファーム天栄）
ラックスアットゼア◇３日中山６Ｒダ１２００（吉澤ステーブルＥＡＳＴ）
フルングニル ◇３日阪神５Ｒダ１８００（グリーンウッド）
イリゼ ◇３日阪神６Ｒ芝１４００（ノーザンファームしがらき）
タイセイマンボ ◇４日中山４Ｒダ１８００（チャンピオンヒルズ）
ディヴァージオン ◇４日中山５Ｒ芝２０００（グリーンウッド）
トンジンチ ◇４日阪神５Ｒ芝１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）
インヒズアイズ ◇４日阪神６Ｒダ１４００（チャンピオンヒルズ）
ワンダイレクト ◇４日中京５Ｒ芝２０００（山元ＴＣ）
【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】
１ ノーザンファームしがらき ３７勝（３１・２％）
２ ノーザンファーム天栄 ３６勝（３２・１％）
３ 山元トレーニングセンター ２０勝（１９・５％）
４ チャンピオンヒルズ １７勝（１９・２％）
５ 吉澤ステーブルＷＥＳＴ １４勝（２１・４％）
６ 大山ヒルズ １２勝（２６・３％）
７ 吉澤ステーブルＥＡＳＴ １１勝（２５・４％）
８ グリーンウッド・トレーニング ９勝（１７・２％）
９ 宇治田原優駿ステーブル ８勝（１３・１％）
１０ 阿見トレーニングセンター ６勝（１０・２％）
※競馬サイト「馬トク」からのデータ