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【香港国際競走】グローリーヴェイズが史上初のヴァーズ３勝目へ…過去の日本調教馬Ｖ一覧

スポーツ報知
香港ヴァーズに出走するグローリーヴェイズ（カメラ・高橋　由二）

　ＪＲＡの海外馬券が発売される香港国際競走のＧ１・４競走が１１日、香港・シャティン競馬場で開催される。香港ヴァーズに出走するグローリーヴェイズ(牡７歳、美浦・尾関知人厩舎、父ディープインパクト)は、２０１９ 年、２０２１ 年の香港ヴァーズを制しており、史上初の同レース３勝目を目指す。

　香港国際競走がＧ１に昇格した以降の優勝した日本馬は表の通り。

香港国際競走の日本調教馬Ｖ（G１昇格以降）

　年 レース名 馬名 性齢 騎手 調教師

2001 カップ　アグネスデジタル　 牡４　　 四位洋文　 白井寿昭

〃 マイル　エイシンプレストン 　牡４　　 福永祐一 　北橋修二

〃 ヴァーズ　ステイゴールド　 牡７ 　武　豊 　　池江泰郎

2005 マイル　ハットトリック　　 牡４ 　O.ペリエ　　角居勝彦

2012 スプリント　ロードカナロア 　牡４　　岩田康誠　 安田隆行

2013 スプリント ロードカナロア　 牡５ 　岩田康誠 　安田隆行

2015 カップ　エイシンヒカリ 　　牡４　 武　豊 　　坂口正則

〃 マイル 　モーリス 　牡４　 R.ムーア　 堀　宣行

2016 カップ 　モーリス 　牡５　　R.ムーア 　堀　宣行

〃 ヴァーズ　サトノクラウン 　牡４　 J.モレイラ 　堀　宣行

2019 カップ　ウインブライト 　牡５　 松岡正海 　畠山吉宏

〃 マイル　アドマイヤマーズ 　牡３　 C.スミヨン 　友道康夫

〃 ヴァーズ　グローリーヴェイズ 　牡４　 J.モレイラ 　尾関知人

2020 カップ　ノームコア　 牝５ 　Z.パートン 　 萩原　清

〃 スプリント　ダノンスマッシュ　　牡５ 　R.ムーア　　安田隆行

2021 カップ　ラヴズオンリーユー 　牝５　　川田将雅　　矢作芳人

〃 ヴァーズ　グローリーヴェイズ 　　牡６　　J.モレイラ　　尾関知人

＜G1昇格前＞

1995 国際カップ フジヤマケンザン　　牡７　　蛯名正義　　森　秀行

1998 国際カップ ミッドナイトベット　　牡４　　河内　洋 　　長浜博之

※いずれもＧ２

香港国際競走の日本調教馬Ｖ（G１昇格以降）

レース名馬名性齢騎手 調教師
2001カップアグネスデジタル牡４四位洋文白井寿昭
マイルエイシンプレストン牡４福永祐一北橋修二
ヴァーズステイゴールド牡７武　豊池江泰郎
2005マイルハットトリック牡４O.ペリエ角居勝彦
2012スプリントロードカナロア牡４岩田康誠安田隆行
2013スプリントロードカナロア牡５岩田康誠安田隆行
2015カップエイシンヒカリ牡４武　豊 坂口正則
マイルモーリス牡４R.ムーア堀　宣行
2016カップモーリス牡５R.ムーア堀　宣行
ヴァーズサトノクラウン牡４J.モレイラ堀　宣行
2019カップウインブライト 牡５松岡正海畠山吉宏
マイルアドマイヤマーズ牡３C.スミヨン友道康夫
ヴァーズグローリーヴェイズ牡４J.モレイラ尾関知人
2020カップノームコア牝５Z.パートン 萩原　清
スプリントダノンスマッシュ牡５R.ムーア安田隆行
2021カップラヴズオンリーユー牝５川田将雅矢作芳人
ヴァーズグローリーヴェイズ牡６J.モレイラ尾関知人

＜G1昇格前＞

1995国際カップフジヤマケンザン牡７蛯名正義森　秀行
1998国際カップミッドナイトベット牡４河内　洋長浜博之

※いずれもＧ２

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