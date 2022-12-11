【香港国際競走】グローリーヴェイズが史上初のヴァーズ３勝目へ…過去の日本調教馬Ｖ一覧

ＪＲＡの海外馬券が発売される香港国際競走のＧ１・４競走が１１日、香港・シャティン競馬場で開催される。香港ヴァーズに出走するグローリーヴェイズ(牡７歳、美浦・尾関知人厩舎、父ディープインパクト)は、２０１９ 年、２０２１ 年の香港ヴァーズを制しており、史上初の同レース３勝目を目指す。
香港国際競走がＧ１に昇格した以降の優勝した日本馬は表の通り。
香港国際競走の日本調教馬Ｖ（G１昇格以降）
年 レース名 馬名 性齢 騎手 調教師
2001 カップ アグネスデジタル 牡４ 四位洋文 白井寿昭
〃 マイル エイシンプレストン 牡４ 福永祐一 北橋修二
〃 ヴァーズ ステイゴールド 牡７ 武 豊 池江泰郎
2005 マイル ハットトリック 牡４ O.ペリエ 角居勝彦
2012 スプリント ロードカナロア 牡４ 岩田康誠 安田隆行
2013 スプリント ロードカナロア 牡５ 岩田康誠 安田隆行
2015 カップ エイシンヒカリ 牡４ 武 豊 坂口正則
〃 マイル モーリス 牡４ R.ムーア 堀 宣行
2016 カップ モーリス 牡５ R.ムーア 堀 宣行
〃 ヴァーズ サトノクラウン 牡４ J.モレイラ 堀 宣行
2019 カップ ウインブライト 牡５ 松岡正海 畠山吉宏
〃 マイル アドマイヤマーズ 牡３ C.スミヨン 友道康夫
〃 ヴァーズ グローリーヴェイズ 牡４ J.モレイラ 尾関知人
2020 カップ ノームコア 牝５ Z.パートン 萩原 清
〃 スプリント ダノンスマッシュ 牡５ R.ムーア 安田隆行
2021 カップ ラヴズオンリーユー 牝５ 川田将雅 矢作芳人
〃 ヴァーズ グローリーヴェイズ 牡６ J.モレイラ 尾関知人
＜G1昇格前＞
1995 国際カップ フジヤマケンザン 牡７ 蛯名正義 森 秀行
1998 国際カップ ミッドナイトベット 牡４ 河内 洋 長浜博之
※いずれもＧ２
|年
|レース名
|馬名
|性齢
|騎手
|調教師
|2001
|カップ
|アグネスデジタル
|牡４
|四位洋文
|白井寿昭
|〃
|マイル
|エイシンプレストン
|牡４
|福永祐一
|北橋修二
|〃
|ヴァーズ
|ステイゴールド
|牡７
|武 豊
|池江泰郎
|2005
|マイル
|ハットトリック
|牡４
|O.ペリエ
|角居勝彦
|2012
|スプリント
|ロードカナロア
|牡４
|岩田康誠
|安田隆行
|2013
|スプリント
|ロードカナロア
|牡５
|岩田康誠
|安田隆行
|2015
|カップ
|エイシンヒカリ
|牡４
|武 豊
|坂口正則
|〃
|マイル
|モーリス
|牡４
|R.ムーア
|堀 宣行
|2016
|カップ
|モーリス
|牡５
|R.ムーア
|堀 宣行
|〃
|ヴァーズ
|サトノクラウン
|牡４
|J.モレイラ
|堀 宣行
|2019
|カップ
|ウインブライト
|牡５
|松岡正海
|畠山吉宏
|〃
|マイル
|アドマイヤマーズ
|牡３
|C.スミヨン
|友道康夫
|〃
|ヴァーズ
|グローリーヴェイズ
|牡４
|J.モレイラ
|尾関知人
|2020
|カップ
|ノームコア
|牝５
|Z.パートン
|萩原 清
|〃
|スプリント
|ダノンスマッシュ
|牡５
|R.ムーア
|安田隆行
|2021
|カップ
|ラヴズオンリーユー
|牝５
|川田将雅
|矢作芳人
|〃
|ヴァーズ
|グローリーヴェイズ
|牡６
|J.モレイラ
|尾関知人
|1995
|国際カップ
|フジヤマケンザン
|牡７
|蛯名正義
|森 秀行
|1998
|国際カップ
|ミッドナイトベット
|牡４
|河内 洋
|長浜博之