箱根駅伝　出場２１チームの登録選手発表

第９９回箱根駅伝（来年１月２、３日）を主催する関東学生陸上競技連盟は１０日、出場２１チームの登録選手１６人を発表した。
【青学大】
岸本 大紀〈４〉（三条）
近藤幸太郎〈４〉（豊川工）
中倉 啓敦〈４〉（愛知）
中村 唯翔〈４〉（流通経大柏）
西川 魁星〈４〉（太田）
西久保 遼〈４〉（鳥栖工）
目片 将大〈４〉（須磨学園）
横田 俊吾〈４〉（学法石川）
脇田幸太朗〈４〉（新城東）
佐藤 一世〈３〉（八千代松陰）
太田 蒼生〈２〉（大牟田）
田中 悠登〈２〉（敦賀気比）
若林 宏樹〈２〉（洛南）
荒巻 朋熈〈１〉（大牟田）
黒田 朝日〈１〉（玉野光南）
塩出 翔太〈１〉（世羅）
【順大】
伊予田達弥〈４〉（舟入）
四釜 峻佑〈４〉（山形中央）
平 駿介〈４〉（白石）
西沢 侑真〈４〉（浜松日体）
野村 優作〈４〉（田辺工）
堀内 郁哉〈４〉（花巻北）
石井 一希〈３〉（八千代松陰）
内田 征冶〈３〉（開新）
藤原 優希〈３〉（水島工）
三浦 龍司〈３〉（洛南）
浅井 皓貴〈２〉（豊川）
油谷 航亮〈２〉（八千代松陰）
海老沢憲伸〈２〉（那須拓陽）
神谷 青輝〈２〉（大牟田）
服部 壮馬〈２〉（洛南）
村尾 雄己〈１〉（佐久長聖）
【駒大】
小野 恵崇〈４〉（那須拓陽）
田沢 廉〈４〉（青森山田）
円 健介〈４〉（倉敷）
山野 力〈４〉（宇部鴻城）
青柿 響〈３〉（聖望学園）
赤星 雄斗〈３〉（洛南）
金子 伊吹〈３〉（藤沢翔陵）
鈴木 芽吹〈３〉（佐久長聖）
花尾 恭輔〈３〉（鎮西学院）
安原 太陽〈３〉（滋賀学園）
篠原倖太朗〈２〉（富里）
吉本 真啓〈２〉（世羅）
伊藤 蒼唯〈１〉（出雲工）
帰山 侑大〈１〉（樹徳）
佐藤 圭汰〈１〉（洛南）
山川 拓馬〈１〉（上伊那農）
【東洋大】
荒生 実慧〈４〉（酒田南）
柏 優吾〈４〉（豊川）
木本 大地〈４〉（東洋大牛久）
児玉 悠輔〈４〉（東北）
清野 太雅〈４〉（喜多方）
前田 義弘〈４〉（東洋大牛久）
九嶋 恵舜〈３〉（小林）
熊崎 貴哉〈３〉（高山西）
佐藤 真優〈３〉（東洋大牛久）
十文字優一〈３〉（専大北上）
村上 太一〈３〉（北見緑陵）
石田 洸介〈２〉（東農大二）
梅崎 蓮〈２〉（宇和島東）
小林 亮太〈２〉（豊川）
網本 佳悟〈１〉（松浦）
西村 真周〈１〉（自由ヶ丘）
【東京国際大】
Ｙ・ヴィンセント〈４〉（チェビルベレク）
丹所 健〈４〉（湘南工大付）
堀畑 佳吾〈４〉（清風）
宗像 聖〈４〉（学法石川）
山谷 昌也〈４〉（水城）
Ｌ・ムセンビ〈４〉（仙台育英）
川端 拳史〈３〉（須磨学園）
林 優策〈３〉（滋賀学園）
村松 敬哲〈３〉（浜松商）
木村 海斗〈２〉（佐山経済）
楠木 悠人〈２〉（小林）
白井 勇佑〈２〉（仙台育英）
冨永 昌輝〈２〉（小林）
山岸 柊斗〈２〉（仙台育英）
吉住 颯〈２〉（市船橋）
川内 琉生〈１〉（鎮西学院）
【中大】
助川 拓海〈４〉（水城）
田井野悠介〈４〉（世羅）
千守 倫央〈４〉（松山商）
中沢 雄大〈４〉（学法石川）
若林 陽大〈４〉（倉敷）
大沢 健人〈３〉（韮山）
中野 翔太〈３〉（世羅）
湯浅 仁〈３〉（宮崎日大）
吉居 大和〈３〉（仙台育英）
阿部 陽樹〈２〉（西京）
東海林宏一〈２〉（山形南）
山平 怜生〈２〉（仙台育英）
佐藤 宏亮〈１〉（秋田工）
白川 陽大〈１〉（大塚）
溜池 一太〈１〉（洛南）
吉居 駿恭〈１〉（仙台育英）
【創価大】
緒方 貴典〈４〉（熊本工）
葛西 潤〈４〉（関西創価）
嶋津 雄大〈４〉（若葉総合）
新家裕太郎〈４〉（大阪）
浜野 将基〈４〉（佐久長聖）
Ｐ・ムルワ〈４〉（キテタボーイズ）
横山 魁哉〈４〉（島田）
桑田 大輔〈３〉（八頭）
山森 龍暁〈３〉（鯖江）
小暮 栄輝〈２〉（樹徳）
野田 崇央〈２〉（開新）
吉田 凌〈２〉（学法石川）
Ｌ・カミナ〈２〉（チョメ）
石丸 惇那〈１〉（出水中央）
野沢 悠真〈１〉（利府）
山下 蓮〈１〉（鎮西学院）
【国学院大】
川崎 康生〈４〉（浜松工）
坂本 健悟〈４〉（藤沢翔陵）
島崎 慎愛〈４〉（藤岡中央）
中西 大翔〈４〉（金沢龍谷）
藤本 竜〈４〉（北海道栄）
伊地知賢造〈３〉（松山）
瀬尾 秀介〈３〉（橘）
木村 文哉〈２〉（川越東）
佐藤 快成〈２〉（埼玉栄）
鶴 元太〈２〉（八千代松陰）
平林 清澄〈２〉（美方）
山本 歩夢〈２〉（自由ケ丘）
青木 瑠郁〈１〉（健大高崎）
上原 琉翔〈１〉（北山）
嘉数 純平〈１〉（北山）
高山 豪起〈１〉（高川学園）
【帝京大】
新井 大貴〈４〉（前橋育英）
北野 開平〈４〉（須磨学園）
山田 一輝〈４〉（白石）
吉岡 尚紀〈４〉（桂）
大辻 頌悟〈３〉（水城）
小野隆一朗〈３〉（北海道栄）
末次 海斗〈３〉（鳥栖工）
西脇 翔太〈３〉（名経大高蔵）
日高 拓夢〈３〉（鶴崎工）
岩本 拓真〈２〉（西脇工）
小林 大晟〈２〉（鎮西学院）
福田 翔〈２〉（世羅）
山中 博生〈２〉（草津東）
尾崎 仁哉〈１〉（東海大福岡）
柴戸 遼太〈１〉（大分東明）
島田 晃希〈１〉（高田）
【法大】
内田 隼太〈４〉（法政二）
扇 育〈４〉（松浦）
川上 有生〈４〉（東北）
中園慎太朗〈４〉（八千代松陰）
松本 康汰〈４〉（愛知）
山本 恭澄〈４〉（伊賀白鳳）
高須賀大勢〈３〉（専大松戸）
細迫 海気〈３〉（世羅）
松永 伶〈３〉（専大松戸）
宗像 直輝〈３〉（東農大二）
上仮屋雄太〈２〉（須磨学園）
小泉 樹〈２〉（国学院久我山）
高橋 一颯〈２〉（名経大高蔵）
武田 和馬〈２〉（一関学院）
宮岡 幸大〈２〉（宇和島東）
清水 郁杜〈１〉（米子松蔭）
【大東大】
大野 陽人〈４〉（九里学園）
金田 龍心〈４〉（仙台育英）
木山 凌〈４〉（松山商）
塩田 祥梧〈４〉（大分東明）
谷口 辰熈〈４〉（比叡山）
菊地 駿介〈３〉（仙台育英）
久保田 徹〈３〉（聖望学園）
佐竹 勇樹〈３〉（比叡山）
大谷 章紘〈２〉（水城）
小田 恭平〈２〉（水戸葵陵）
佐々木真人〈２〉（大東大一）
中沢 優希〈２〉（仙台育英）
西川 千青〈２〉（九州国際大付）
Ｐ・ワンジル〈２〉（仙台育英）
入沢 輝大〈１〉（瓊浦）
小野翔太郎〈１〉（武蔵越生）
【明大】
漆畑 瑠人〈４〉（鹿児島城西）
小沢 大輝〈４〉（韮山）
加藤 大誠〈４〉（鹿児島実）
櫛田 佳希〈４〉（学法石川）
下條 乃將〈４〉（東京実）
富田 峻平〈４〉（八千代松陰）
児玉 真輝〈３〉（鎌倉学園）
斎藤 拓海〈３〉（市船橋）
杉 彩文海〈３〉（鳥栖工）
尾？ 健斗〈２〉（浜松商）
新谷紘ノ介〈２〉（世羅）
鈴木 祐太〈２〉（鎌倉学園）
吉川 響〈１〉（世羅）
堀 颯介〈１〉（仙台育英）
室田 安寿〈１〉（宮崎日大）
森下 翔太〈１〉（世羅）
【城西大】
木村 吉希〈４〉（会津工）
小島 拓〈４〉（中京大中京）
藤井 正斗〈４〉（名経大高蔵）
中田 侑希〈３〉（成田）
野村 颯斗〈３〉（美祢青嶺）
山中 秀真〈３〉（四日市工）
山本 樹〈３〉（島田）
山本 唯翔〈３〉（開志国際）
久保出雄太〈２〉（小松大谷）
林 晃耀〈２〉（いわき総合）
平林 樹〈２〉（拓大一）
・Ｖ・キムタイ〈１〉（マウ）
大沼良太郎〈１〉（鹿島学園）
斎藤 将也〈１〉（敦賀気比）
桜井 優我〈１〉（福岡第一）
鈴木 健真〈１〉（一関学院）
【早大】
井川 龍人〈４〉（九州学院）
小指 卓也〈４〉（学法石川）
鈴木 創士〈４〉（浜松日体）
北村 光〈３〉（樹徳）
佐藤 航希〈３〉（宮崎日大）
菖蒲 敦司〈３〉（西京）
辻 文哉〈３〉（早実）
石塚 陽士〈２〉（早実）
伊藤 大志〈２〉（佐久長聖）
伊福 陽太〈２〉（洛南）
菅野 雄太〈２〉（西武文理）
諸冨 湧〈２〉（洛南）
須山 向陽〈１〉（鹿児島城西）
間瀬田純平〈１〉（鳥栖工）
宮岡 凜太〈１〉（鎌倉学園）
山口 智規〈１〉（学法石川）
【日体大】
九嶋 大雅〈４〉（伊賀白鳳）
名村 樹哉〈４〉（四日市工）
広沢 優斗〈４〉（真岡）
藤本 珠輝〈４〉（西脇工）
松浦凜太郎〈４〉（尼崎西）
盛本 聖也〈４〉（洛南）
内山 峻一〈３〉（出水中央）
漆畑 徳輝〈３〉（山梨学院）
大森 椋太〈３〉（玉野光南）
田中 慎梧〈３〉（伊賀白鳳）
吉冨 純也〈３〉（大牟田）
山下 大毅〈２〉（美濃加茂）
分須 尊紀〈２〉（東農大二）
田島 駿介〈１〉（旭野）
平島 龍斗〈１〉（相洋）
山崎 丞〈１〉（中越）
【立大】
内田 賢利〈３〉（駒大高）
岸本健太郎〈３〉（須磨学園）
関口 絢太〈３〉（国学院久我山）
中山 凜斗〈３〉（九州学院）
服部 凱杏〈３〉（佐久長聖）
安藤 圭佑〈２〉（豊川）
稲塚 大祐〈２〉（高岡向陵）
後藤 謙昌〈２〉（仙台育英）
中田 紫音〈２〉（城西）
林 虎大朗〈２〉（大牟田）
山口 史朗〈２〉（四日市工）
山本 羅生〈２〉（松浦）
相澤 拓摩〈１〉（専大松戸）
國安 広人〈１〉須磨学園）
永井 駿〈１〉（九州学院）
馬場 賢人〈１〉（大牟田）
【山梨学院大】
石部 夏希〈４〉（相洋）
伊東 大暉〈４〉（鹿児島実）
岩谷 翼〈４〉（学法石川）
橘田 大河〈４〉（山梨学院）
木山 達哉〈４〉（尽誠学園）
篠原 楓〈４〉（新居浜東）
Ｂ・ムルア〈４〉（キトゥムラ）
北村 惇生〈３〉（世羅）
島津 裕太〈３〉（九里学園）
高木 翔瑛〈３〉（熊本工）
大西 陸〈２〉（世羅）
新本 駿〈２〉（報徳学園）
高田 尚暉〈２〉（花輪）
徳田 秋斗〈２〉（福岡第一）
村上 大樹〈２〉（青森山田）
Ｊ・ムトゥク〈１〉（ンゴニ）
【専大】
小島 光佑〈４〉（北見緑陵）
高瀬 桂〈４〉（鳥栖工）
冨永 裕憂〈４〉（鎮西学院）
成島 航己〈４〉（専大松戸）
南 里樹〈４〉（専大松戸）
吉岡 拓哉〈４〉（我孫子）
粟江倫太郎〈３〉（三浦学苑）
木村 暁仁〈３〉（佐久長聖）
田島 洸樹〈３〉（学法石川）
中山 敦貴〈３〉（湘南工大付）
野下 稜平〈３〉（鳥栖工）
水谷 勇登〈３〉（敦賀気比）
Ｄ・キサイサ〈２〉（大分東明）
千代島宗汰〈２〉（鳥栖工）
新井 友裕〈１〉（浦和実）
手塚 太一〈１〉（那須拓陽）
【東海大】
宇留田竜希〈４〉（伊賀白鳳）
川上 勇士〈４〉（市船橋）
佐藤 俊輔〈４〉（鶴崎工）
杉本 将太〈４〉（東海大望洋）
竹村 拓真〈４〉（秋田工）
松崎 咲人〈４〉（佐久長聖）
石原翔太郎〈３〉（倉敷）
折口 雄紀〈３〉（智弁和歌山）
神薗 竜馬〈３〉（鹿児島実）
丸山 真孝〈３〉（中越）
梶谷 優斗〈２〉（滋賀学園）
越 陽汰〈２〉（佐久長聖）
水野 龍志〈２〉（小林）
竹割 真〈１〉（九州学院）
中井 陸人〈１〉（倉敷）
花岡 寿哉〈１〉（上田西）
【国士舘大】
清水 悠雅〈４〉（鯖江）
綱島 辰弥〈４〉（湘南学院）
福井 大夢〈４〉（水戸工）
望月 武〈４〉（富士宮東）
山本 雷我〈３〉（敦賀気比）
山本 龍神〈３〉（米子松蔭）
鈴木 伸弥〈２〉（水城）
中島 弘太〈２〉（城西大城西）
生田目 惇〈２〉（田村）
西田 大智〈２〉（埼玉栄）
・Ｐ・カマウ〈２〉（カギラ）
松井 遼太〈２〉（宮崎日大）
渡辺 大喜〈２〉（小林）
勝部 愛大〈１〉（米子松蔭）
川勝 悠雅〈１〉（洛南）
瀬川 翔誠〈１〉（埼玉栄）
【関東学生連合】
古川 大晃Ｄ２ 東大大学院（八代）
貝川 裕亮〈４〉慶大（美濃加茂）
川田 啓仁〈４〉中央学院大（武蔵越生）
新田 颯〈４〉育英大（千原台）
山田 拓人〈４〉拓大（倉敷）
吉岡 竜希〈４〉亜大（純真）
内野 李彗〈３〉関東学院大（松浦）
西村 翔太〈３〉日大（千種）
橋本 章央〈３〉芝浦工大（国学院久我山）
皆川 和範〈３〉筑波大（春日部）
稲葉 勇介〈２〉桜美林大（報徳学園）
榎本 晃大〈２〉明治学院大（日大三島）
工藤 大和〈２〉麗沢大（八千代松陰）
佐藤 碧〈２〉平成国際大（盛岡大付）
長谷川 瑠〈２〉流通経大（波崎）
波多江隆人〈２〉日本薬科大（福岡第一）