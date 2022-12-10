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【楽天】栗原健太プロスカウトが退団
2022年12月10日 14時32分
スポーツ報知
楽天は１０日、栗原健太プロスカウトが退団すると発表した。栗原氏は１９９９年ドラフト３位で広島に入団。１３年に現役引退した後は楽天と中日でコーチを務め、今季は楽天でプロスカウトとして活動していた。
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