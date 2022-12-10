【土曜の注目新馬】脚力確かなカマチョクイン、前めから早めの仕掛けで上位争う

◆１０日阪神６Ｒ・ダート１４００メートル
★カマチョクイン（牝、父シニスターミニスター、母メイクアミラクル、栗東・橋口慎介厩舎）
エーピーインディ系種牡馬の父はテーオーケインズ、インカンテーション、キングズガードなど、コンスタントにダートの鬼を送るパワー系サイアー。福島民友Ｃ（ダート１７００メートル）を勝ったトラキチシャチョウなどが出た母系。
１１月１７日に外厩・吉澤ステーブルＷＥＳＴから入厩し、ウッドチップ、坂路で時計６本。１週前に坂路５１秒３の好時計をマークしており、脚力は確か。福永騎手で前めから早めの仕掛けで上位争い。
【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】
フォースターデイズ◇３日中山５Ｒ芝１２００（ノーザンファーム天栄）
ラックスアットゼア◇３日中山６Ｒダ１２００（吉澤ステーブルＥＡＳＴ）
フルングニル ◇３日阪神５Ｒダ１８００（グリーンウッド）
イリゼ ◇３日阪神６Ｒ芝１４００（ノーザンファームしがらき）
タイセイマンボ ◇４日中山４Ｒダ１８００（チャンピオンヒルズ）
ディヴァージオン ◇４日中山５Ｒ芝２０００（グリーンウッド）
トンジンチ ◇４日阪神５Ｒ芝１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）
インヒズアイズ ◇４日阪神６Ｒダ１４００（チャンピオンヒルズ）
ワンダイレクト ◇４日中京５Ｒ芝２０００（山元ＴＣ）
【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】
１ ノーザンファームしがらき ３７勝（３１・２％）
２ ノーザンファーム天栄 ３６勝（３２・１％）
３ 山元トレーニングセンター ２０勝（１９・５％）
４ チャンピオンヒルズ １７勝（１９・２％）
５ 吉澤ステーブルＷＥＳＴ １４勝（２１・４％）
６ 大山ヒルズ １２勝（２６・３％）
７ 吉澤ステーブルＥＡＳＴ １１勝（２５・４％）
８ グリーンウッド・トレーニング ９勝（１７・２％）
９ 宇治田原優駿ステーブル ８勝（１３・１％）
１０ 阿見トレーニングセンター ６勝（１０・２％）
※競馬サイト「馬トク」からのデータ