【土曜の注目新馬】ラップスター、調整入念…栗東坂路４９秒８、５０秒２の好時計マーク

◆１０日中山６Ｒ・ダート１８００メートル
★ラップスター（牡、父ジャスティファイ、母ゲストハウス、栗東・森秀行厩舎）
スキャットダディ直子の父ジャスティファイの産駒は、ジョヴィアン、オーサムリザルト、ユティタムと、ここ２週で３勝。全てダート１８００メートルで挙げたものだ。
先週の新馬戦でも２勝を重ね、好調が続く外厩・チャンピオンヒルズから１１月９日に栗東に移動し、栗東坂路で時計８本。４９秒８、５０秒２と、勝負時計をマークしており、戸崎騎手の手綱で初戦から勝ち負けできる態勢にある。
【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】
フォースターデイズ◇３日中山５Ｒ芝１２００（ノーザンファーム天栄）
ラックスアットゼア◇３日中山６Ｒダ１２００（吉澤ステーブルＥＡＳＴ）
フルングニル ◇３日阪神５Ｒダ１８００（グリーンウッド）
イリゼ ◇３日阪神６Ｒ芝１４００（ノーザンファームしがらき）
タイセイマンボ ◇４日中山４Ｒダ１８００（チャンピオンヒルズ）
ディヴァージオン ◇４日中山５Ｒ芝２０００（グリーンウッド）
トンジンチ ◇４日阪神５Ｒ芝１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）
インヒズアイズ ◇４日阪神６Ｒダ１４００（チャンピオンヒルズ）
ワンダイレクト ◇４日中京５Ｒ芝２０００（山元ＴＣ）
【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】
１ ノーザンファームしがらき ３７勝（３１・２％）
２ ノーザンファーム天栄 ３６勝（３２・１％）
３ 山元トレーニングセンター ２０勝（１９・５％）
４ チャンピオンヒルズ １７勝（１９・２％）
５ 吉澤ステーブルＷＥＳＴ １４勝（２１・４％）
６ 大山ヒルズ １２勝（２６・３％）
７ 吉澤ステーブルＥＡＳＴ １１勝（２５・４％）
８ グリーンウッド・トレーニング ９勝（１７・２％）
９ 宇治田原優駿ステーブル ８勝（１３・１％）
１０ 阿見トレーニングセンター ６勝（１０・２％）
※競馬サイト「馬トク」からのデータ