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【土曜の注目新馬】ラップスター、調整入念…栗東坂路４９秒８、５０秒２の好時計マーク

スポーツ報知
中山競馬場

◆１０日中山６Ｒ・ダート１８００メートル

★ラップスター（牡、父ジャスティファイ、母ゲストハウス、栗東・森秀行厩舎）

　スキャットダディ直子の父ジャスティファイの産駒は、ジョヴィアン、オーサムリザルト、ユティタムと、ここ２週で３勝。全てダート１８００メートルで挙げたものだ。

　先週の新馬戦でも２勝を重ね、好調が続く外厩・チャンピオンヒルズから１１月９日に栗東に移動し、栗東坂路で時計８本。４９秒８、５０秒２と、勝負時計をマークしており、戸崎騎手の手綱で初戦から勝ち負けできる態勢にある。

【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

フォースターデイズ◇３日中山５Ｒ芝１２００（ノーザンファーム天栄）

ラックスアットゼア◇３日中山６Ｒダ１２００（吉澤ステーブルＥＡＳＴ）

フルングニル　　　◇３日阪神５Ｒダ１８００（グリーンウッド）

イリゼ　　　　　　◇３日阪神６Ｒ芝１４００（ノーザンファームしがらき）

タイセイマンボ　　◇４日中山４Ｒダ１８００（チャンピオンヒルズ）

ディヴァージオン　◇４日中山５Ｒ芝２０００（グリーンウッド）

トンジンチ　　　　◇４日阪神５Ｒ芝１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

インヒズアイズ　　◇４日阪神６Ｒダ１４００（チャンピオンヒルズ）

ワンダイレクト　　◇４日中京５Ｒ芝２０００（山元ＴＣ）

【２０２１年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】

１　　ノーザンファームしがらき　　　３７勝（３１・２％）

２　　ノーザンファーム天栄　　　　　３６勝（３２・１％）

３　　山元トレーニングセンター　　　２０勝（１９・５％）

４　　チャンピオンヒルズ　　　　　　１７勝（１９・２％）

５　　吉澤ステーブルＷＥＳＴ　　　　１４勝（２１・４％）

６　　大山ヒルズ　　　　　　　　　　１２勝（２６・３％）

７　　吉澤ステーブルＥＡＳＴ　　　　１１勝（２５・４％）

８　　グリーンウッド・トレーニング　　９勝（１７・２％）

９　　宇治田原優駿ステーブル　　　　　８勝（１３・１％）

１０　阿見トレーニングセンター　　　　６勝（１０・２％）

※競馬サイト「馬トク」からのデータ

　

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