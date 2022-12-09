【中日新聞杯】枠順決定　６戦４勝プログノーシスは３枠６番　Ｇ１馬キラーアビリティは１枠１番

◆第５８回中日新聞杯・Ｇ３（１２月１０日、中京・芝２０００メートル）
第５８回中日新聞杯の枠順が１２月９日、決定した。
通算６戦４勝のディープインパクト産駒プログノーシス（牡４歳、栗東・中内田充正厩舎）は３枠６番から重賞初制覇を狙う。
昨年のホープフルＳ覇者キラーアビリティ（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ディープインパクト）は１枠１番。骨折明け初戦のアンドロメダＳを勝ったマテンロウレオ（牡３歳、栗東・昆貢厩舎、父ハーツクライ）は８枠１６番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）キラーアビリティ 牡３ ５６ 団野 大成
（２）コトブキテティス 牝５ ５１ 今村 聖奈
（３）ハヤヤッコ 牡６ ５７・５ 浜中 俊
（４）ワンダフルタウン 牡４ ５７・５ 幸 英明
（５）アルジャンナ セン５ ５４ 角田 大和
（６）プログノーシス 牡４ ５６ 藤岡 佑介
（７）フォワードアゲン セン５ ５３ 江田 照男
（８）ギベオン 牡７ ５７・５ 西村 淳也
（９）アイコンテーラー 牝４ ５２ 菱田 裕二
（１０）イクスプロージョン 牡４ ５６ 和田 竜二
（１１）カントル 牡６ ５４ イーガン
（１２）バジオウ 牡４ ５４ 岩田 康誠
（１３）ダンディズム セン６ ５４ 富田 暁
（１４） トゥーフェイス 牡４５４ ミルコ・デムーロ
（１５）ソフトフルート 牝５ ５３ 酒井 学
（１６）マテンロウレオ 牡３ ５６ 横山 典弘
（１７）プリマヴィスタ 牡５ ５３ 坂井 瑠星
（１８）アスクワイルドモア 牡３ ５５ 岩田 望来