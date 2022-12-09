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【カペラＳ】ＪＢＣスプリント２着のリュウノユキナは１枠１番　逃げ宣言のハコダテブショウは３枠５番

スポーツ報知
リュウノユキナ

◆第１５回カペラＳ・Ｇ３（１２月１１日、中山競馬場・ダート１２００メートル＝１着馬にサウジアラビア・リヤドダートスプリントの優先出走権）

　第１５回カペラＳの枠順が９日、確定した。ＪＢＣスプリントで２着に好走して、昨年のクラスターＣ以来の白星を狙うリュウノユキナ（牡７歳、美浦・小野次郎厩舎、父ヴァーミリアン）は、１枠１番に決定した。

　前走のながつきＳでオープン初勝利を飾り、逃げ宣言のハコダテブショウ（牡４歳、美浦・相沢郁厩舎、父モーリス）は、３枠５番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、騎手、斤量の順）。

（１）リュウノユキナ　牡７　柴田　善臣　５６

（２）シンシティ　牝５　富田　暁　５４

（３）ジャスティン　牡６　５７　トム・マーカンド　５７

（４）ジャスパープリンス　牡７　田中　勝春　５６

（５）ハコダテブショウ　牡４　５６　石川　裕紀人　５６

（６）リメイク　牡３　福永　祐一　５５

（７）エアアルマス　牡７　川須　栄彦　５７

（８）ヤマトコウセイ　牝３　小林　脩斗　５３

（９）クロジシジョー　牡３　戸崎　圭太　５５

（１０）ヒロシゲゴールド　牡７　５６　北村　宏司

（１１）アティード　牡４　田辺　裕信　５６

（１２）オーヴァーネクサス　牡５　大野　拓弥　５６

（１３）オメガレインボー　牡６　岩田　康誠　５６

（１４）カルネアサーダ　牝３　菅原　明良　５３

（１５）ピンシャン　牡５　松岡　正海　５６

（１６）レディオマジック　牡５　藤岡　佑介　５６

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